La Formula 1 diventa (anche) un gioco da tavolo

La Formula 1 torna in edicola con delle grandi novità! Nuove carte esclusive alla scoperta dei campionissimi di questo sport vi aspettano

Se siete appassionati di Formula 1 e almeno una volta vi siete chiesti quanto sarebbe stato bello poterne collezionare gli eroi e le scuderie che hanno fatto la storia di questo sport, il vostro desiderio è stato esaudito. L’azienda statunitense “Topps”, che si occupa della produzione di caramelle e figurine, ha ampliato i propri prodotti per gli amanti della Classe Regina. Da quest’anno, infatti, oltre alle tradizionali figurine in commercio già da diversi mesi, sarà possibile acquistare in edicola delle speciali carte da gioco, alcune anche in versione premium ed edizione limitata.

Vi avevamo mostrato il nostro album con i campioni della pista, invitandovi anche a scambiare i doppioni con noi; ora vi esortiamo a correre in edicola per iniziare a collezionarle tutte e divertirvi con i vostri amici!

LA FORMULA 1 DIVENTA UN GIOCO DA TAVOLO! PER VOI, CARDS ESCLUSIVE PER GIOCARE CON GLI AMICI

Topps presenta la new entry: si tratta di un pacchetto contenente 20 carte (suddivise in “Race Superstars”, “Fan Favorites”, “F1 Awards card”, “Gold Supreme Skill card” più quelle dei Rookies del 2021), le istruzioni del gioco, raccoglitore, tappetino da gioco e una checklist. E, se siete tifosi di Fernando Alonso, averete la possibilità di ottenere la sua carta oro in edizione limitata.

Il sito internazionale dell’azienda permette di effettuare acquisti online, sfruttando anche un 10% di sconto se si è iscritti. Il prezzo in sterline è di 8,99 (circa 10,50 euro, escluse spese di spedizioni e tasse aggiuntive per gli utenti internazionali). Siete troppo curiosi e non potete proprio aspettare? Qui sotto, alcune foto delle esclusive cards!