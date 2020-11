La Formula 1 vista attraverso le figurine: ecco l’album ufficiale!

Grazie all’accordo tra Formula 1 e The Topps Company, abbiamo tutti l’opportunità di tornare bambini e di collezionar delle speciali figurine

La Formula 1 raccontata attraverso le figurine: chi l’avrebbe mai detto? Dopo l’accordo ufficiale firmato tra il Circus e la compagnia leader mondiale nel settore, in edicola è finalmente disponibile l’album interamente dedicato alla Formula 1. Una vera e propria novità, tanto per la categoria regina del motorsport, quanto per gli appassionati di tutto il mondo. Un’occasione per tornare bambini, per ricordare i momenti del “ce l’ho, manca” che hanno caratterizzato i momenti di svago nei cortili di scuola e nelle camerette dei più piccoli.

LE SPECIFICHE DELL’ACCORDO

L’accordo tra la Topps Company e la Formula 1 è un vero e proprio accordo esclusivo. L’azienda, infatti, ha deciso di impegnarsi per diventare il licenziatario ufficiale del Circus e metterà a disposizione adesivi e figurine collezionabili. Inoltre, la partnership si estende non solo alle classiche figurine cartacee, ma anche a una serie di collezioni digitali, che ampliano l’offerta nei confronti dei tanti tifosi della Formula 1.

“La Formula 1 è entusiasta di collaborare con Topps per creare la prima serie di figurine e adesivi con licenza. Insieme a Topps e ai team possiamo condividere l’entusiasmo della categoria regina del motorsport non solo con i fan attuali, ma anche con i nuovi tifosi” ha dichiarato Frank Arthofer, Global Head, Digital Media e Licensing della formula 1. “Condividiamo una visione comune per incrementare il modo in cui la Formula 1 più innovare il mondo degli oggetti da collezione. Il lancio delle figurine ufficiali sarà una parte fondamentale della strategia“.

Dall’altro lato, anche David Leiner, Worldwide General Manager di Topps, si è detto molto entusiasta e orgoglioso della nuova collaborazione: “Questo è un momento molto importante per noi e qualcosa di cui siamo orgogliosi di far parte. Tutti sanno quanto possa essere entusiasmante la Formula 1 e siamo lieti di estendere la categoria a una bacino di fan molto più ampio”.

I CONTENUTI DEL NUOVO ALBUM DI FIGURINE

Le nuove figurine della Formula 1 sono disponibili per tutti, secondo età e fasce di prezzo differenti. In particolare, il nuovo album si declina poi anche in un vero e proprio gioco a cui tutti possono partecipare. Questo comprende il Topps Dynasty F1®, un set premium contenente gli autografi autentici dei piloti e alcuni pezzi delle tute da gara indossate nel corso di diversi Gran Premi. Il gioco, completo delle più interattive ed entusiasmanti caratteristiche, prende il nome di Turbo Attax, un vero e proprio marchio di Topps, già conosciuto e apprezzato dai più giovani.

In aggiunta, saranno disponibili per gli appassionati anche le figurine della serie F1 Topps NOW. Queste potranno essere richieste dagli utenti, in quantità limitata, direttamente dal sito di Topps e la prima di queste serie sarà dedicata alla vittoria di Pierre Gasly in occasione del Gran Premio d’Italia. Di novità ce ne sono a bizzeffe. Sicuramente saranno molti gli appassionati che cercheranno di accaparrarsi quante più figurine possibili per completare la propria collezione.

Noi abbiamo già messo le mani su questo esclusivo album di figurine interamente dedicato alla Formula 1 e non vediamo l’ora di arricchirlo con nuovi piloti e nuovi team. Mi raccomando, non lasciatevi sfuggire questa grande occasione. Un’opportunità per tornare bambini, ma soprattutto per condividere con tanti altri appassionati e tifosi l’amore che ci lega alla Formula 1!