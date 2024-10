La figlia di Michael Schumacher si è sposata, rumors di una possibile presenza alla cerimonia del 7 volte campione del mondo

Ultimamente la famiglia Schumacher è tornata in auge. Dopo Ralf, e i bodyguard, tocca Gina. Ma stavolta c’entra anche Michael. Ecco perché.

Un tam tam internazionale, mondiale. E non poteva essere altrimenti, anche se, è bene ricordarlo, si tratta di rumors, fortissimi però. Rumors che se confermati potrebbero davvero indicare che le condizioni di salute di Michael Schumacher siano migliorate.

Neanche tre mesi fa era stato Ralf a creare un hype pazzesco: l’ex pilota di Formula 1, fratello minore del leggendario Michael, a luglio pubblicò un post sui social con il compagno. Poche parole, quelle foto non aveva bisogno di molto per spiegare la sua nuova scelta di vita.

“La cosa migliore nella vita è avere al proprio fianco il partner giusto con cui condividere tutto”. Una frase ovviamente diventata virale su instagram, condivisa da milioni di persona. Poche haters e tanti applausi per Ralf. Ora tocca a Gina creare un altro hype destinato a diventare virale.

Secondo un report della rivista britannica Metro, il sette volte campione di Formula 1 Michael Schumacher sarebbe stato visto in pubblico per la prima volta, a undici anni dal tragico incidente sugli sci, a Meribel, che ha cambiato la sua vita e quella della famiglia.

Nozze a sorpresa

Dopo due interventi neurochirurgici, il coma e la lunga riabilitazione, solo in pochi eletti conoscono le sue vere condizioni vista la più totale riservatezza alla vicenda sin dall’inizio dalla moglie di Michael, Corinna.

Ebbene, in occasione delle nozze di Gina Schumacher, che ha sposato il suo fidanzato storico (stavano da sette anni insieme) nella villa di famiglia a Maiorca, in Spagna, i rumors fortissimi provenienti da Germania (Bild) e Inghilterra (Metro, ma non solo) assicurano che ci sarebbe stato anche Michael presente.

Senza smartphone né device

Corinna non è cambiata di una virgola in questi canni e avrebbe vietato qualsiasi forma di device per l’occasione: niente smartphone, niente macchine fotografiche, che bisognava lasciare all’ingresso. Tutti concordi: per quanto rumors da prendere con le pinze, tutto quadra. È dal 2019 e 2020 che si è convinti che Michael non viva più in un letto, che sia “diverso” come ha affermato la stessa Corinna. Alcuni hanno addirittura ipotizzato che guardi le gare di F1 in TV.

In pochissimi hanno visto veramente Michael. Solo qualche mese fa le autorità tedesche hanno arrestato tre persone che stavano ricattando la famiglia Schumacher minacciando di pubblicare foto e video di “Schumi” della sua vita privata prima e dopo l’incidente. Tra questi anche un bodyguard fidato della famiglia Schumacher. Sapere che comunque sta bene, riempie di gioia il cuore di tutti. E fa niente se non ci sono foto al riguardo: Schumi è Schumi. E ci piace ricordarlo quando era vestito di Rosso e vinceva con la Ferrari.