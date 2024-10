400 Gran Premi per Alonso: presentato il casco celebrativo

Fernando Alonso raggiunge quota 400 Gran Premi: ecco come lo spagnolo celebrerà il traguardo conseguito

Il prossimo fine settimana sarà certo uno tra i più celebrativi per Fernando Alonso. E non perché sarà il suo compleanno. Durante il GP del Messico, Alonso raggiungerà quota 400 Gran Premi disputati. Un record non così comune, soprattutto in uno sport come la Formula 1. Per celebrare la speciale occasione, il due volte Campione del Mondo indosserà un casco designato per rendere omaggio alla sua carriera sportiva.

Fernando Alonso rappresenta sicuramente una delle figure più note dello sport. Forse il suo palmares è un po’ più ridotto di quanto, per puro talento, sarebbe potuto essere, ma ciò non ha mai fermato il pilota. Anzi. Il percorso dello spagnolo all’interno del Circus non è affatto terminato e chissà che non gli resti ancora qualcosa di grande da conquistare. Conquistare il terzo titolo, tra le altre cose, sarebbe qualcosa di storico.

Due volte Campione del Mondo: potrebbe esserci un terzo titolo mondiale?

Il primo e il secondo Mondiale vinti da Alonso sono arrivati, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006. Se Alonso riuscisse nell’impresa di tornare al vertice, e vincere il suo terzo titolo, sarebbero passati circa due decenni dal suo ultimo campionato. Un vero e proprio fatto storico, che però non sarà quello che l’ex-Campione celebrerà questo fine settimana in Messico. Momento in cui Alonso festeggerà la sua presenza ad esattamente 400 Gran Premi nella Classe Regina del Motorsport.

Un’occasione che celebrerà con un casco speciale. Il design dell’oggetto sembra raccogliere, infatti, diversi momenti salienti della sua lunga carriera in Formula 1. Dal suo debutto, nel 2001, al volante di una Minardi, al passaggio in Renault, il più vincente di tutti i capitoli della sua carriera. Almeno ad oggi. Vestito di rosso Ferrari, Alonso ha cercato di arricchire il suo curriculum di vittorie e, nonostante ci sia andato vicino più di una volta, il titolo successivo non arrivò mai. Dopo due stagioni fuori dallo sport, lo spagnolo è tornato nel 2021 in cerca di vittorie, e non solo: un chiaro esempio di quanto l’età sia solo un numero, Fernando Alonso non è uno che si arrende tanto facilmente. Che il terzo titolo mondiale possa davvero diventare realtà?

A special lid for a special milestone. @alo_oficial‘s #MexicoGP helmet, celebrating 400 Grands Prix. pic.twitter.com/5v2sS3pHbQ — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 21, 2024