FIA: riviste le sanzioni previste per i piloti a causa del linguaggio

La FIA rivede la parte del suo codice sportivo in riferimento alle sanzioni previste per i piloti sorpresi a bestemmiare

All’inizio dell’anno, la FIA ha aggiornato il suo codice sportivo: tali modifiche prevedevano sanzioni in caso di uso di parolacce da parte dei piloti, uso di linguaggio offensivo e maleducato e assalto ai membri della federazione. Queste misure sono state introdotte in seguito all’uso di una parolaccia da parte di Max Verstappen. Sanzioni al centro di numerosissime critiche da parte degli stessi piloti e dai tifosi.

Ad oggi, la federazione ha deciso di modificare quella parte del suo regolamento. La cifra della multa è stata ridotta da 10.000 a 5.000. La FIA afferma che si potranno sospendere le sanzioni per i piloti che infrangono le regole per la prima volta e quali sono le sessioni previste per le sanzioni.

Gli ambienti in cui è previsto il controllo dei piloti sono le conferenze stampa e contesti simili mentre gli ambienti non sono le sessioni in pista. Il caso di abuso di funzionari della federazione porterà a sanzioni sportive. L’organo di governo ha precisato che qualsiasi comportamento discriminatorio sarà giudicato in modo severo.

Le dichiarazioni del presidente della FIA

Mohammed Ben Sulayem, il presidente della FIA, ha dichiarato che conosce bene le emozioni che si affrontano in pista. “In quanto ex pilota di rally, comprendo le emozioni che assalgono durante la competizione” ha dichiarato. “Questi cambiamenti annunciati oggi dalla FIA permetteranno di promuovere al meglio gli sport motoristici” ha aggiunto il presidente.

Il presidente degli steward, Gerry Connelly, dichiara che è fiero di vedere dei progressi nelle regole e che avrebbero continuato ad essere discreti quando sono chiamati per incidenti futuri. “Sono soddisfatto che gli steward continueranno ad essere discreti per garantire che venga applicata in modo equo una sanzione” dichiara Connelly.