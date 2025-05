GP Gran Bretagna: Formula 1,2,3 e 4 insieme per la prima volta!

Un evento senza precedenti

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si prepara a scrivere una pagina storica nel mondo del motorsport. Dopo la sorpresa McLaren, per la prima volta in assoluto, le quattro principali categorie monoposto – Formula 1, Formula 2, Formula 3 e Formula 4 – si sfideranno nello stesso weekend di gara. Silverstone, leggendario circuito inglese e culla della velocità britannica, accoglierà questa straordinaria occasione dal 4 al 6 luglio.

La Formula 4 entra nel grande palcoscenico

Come da tradizione, al fianco della Formula 1 si terranno le gare di supporto di Formula 2 e Formula 3, che rappresentano da anni i principali campionati propedeutici verso la massima serie. La grande novità di quest’anno sarà però l’introduzione della Formula 4, che farà il suo debutto assoluto in un weekend di Gran Premio di F1. Si tratta di un evento senza precedenti che segna un riconoscimento importante per l’intero movimento della F4 britannica.

Due gare senza punteggio ma fondamentali per i giovani piloti

Durante il fine settimana, la Formula 4 disputerà due gare non valide per il campionato ma altamente simboliche, entrambe della durata di 25 minuti. Le corse si terranno lungo i tre giorni della manifestazione – venerdì, sabato e domenica – con lo scopo di offrire ai giovani talenti un’esperienza diretta e immersiva nel mondo della Formula 1. Sarà un’opportunità unica per i piloti emergenti di confrontarsi con l’ambiente professionale dell’élite del motorsport, respirando l’atmosfera del paddock più prestigioso del mondo.

La Formula 4 e il cammino verso la F1

La notizia è stata accolta con entusiasmo da Eve Lake-Grange, direttrice del Campionato Britannico di Formula 4, che ha commentato: “Questo risultato rappresenta un enorme traguardo per tutti coloro che lavorano nel nostro campionato. Gareggiare in un weekend di Formula 1 è un obiettivo che inseguivamo da tempo e siamo orgogliosi di averlo raggiunto.”

La direttrice ha sottolineato come la F4 rappresenti il primo vero passo nel cammino verso la F1, rendendo ancora più significativo per i giovani piloti poter competere nello stesso weekend dei loro idoli. Non è un caso che campioni come Lando Norris e Oscar Piastri abbiano mosso i primi passi proprio nel campionato britannico di F4 – all’epoca noto come Formula MSA – vincendolo rispettivamente nel 2015 e negli anni successivi.

Un evento che attira l’interesse di migliaia di spettatori

L’interesse attorno all’iniziativa è già alle stelle. L’organizzazione del campionato ha anticipato che è in via di definizione una griglia di partenza altamente competitiva, pronta a offrire uno spettacolo imperdibile ai tifosi. Si attendono centinaia di migliaia di spettatori a Silverstone, pronti ad applaudire non solo i grandi nomi della Formula 1, ma anche le promesse del futuro.

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025: un appuntamento imperdibile

Con questa innovazione, il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si candida a essere uno degli eventi più memorabili della stagione, capace di unire presente e futuro del motorsport in un unico, straordinario appuntamento.