Penalità o non penalità? Questo è il problema. La FIA rinvia la decisione su Verstappen a domani

Dopo oltre quattro ore di discussioni, la FIA non ha ancora preso una decisione sul controverso caso per cui la Mercedes si è avvalsa del diritto di revisione, anzi la rinvia a domani. L’unica cosa confermata è che fino a domani non ci sarà alcuna risoluzione sul fatto che il leader del campionato Max Verstappen venga sanzionato o meno per la sua feroce difesa su Lewis Hamilton in Brasile. Prima però bisognerà chiarire se verranno accettate le nuove prove che ha chiesto di revisionare il team di Brackley.

Max ⚔️ Lewis ALL THE ANGLES 🎥

including exclusive Verstappen onboard#BrazilGP 🇧🇷 #F1 https://t.co/9L8mY59gIG — Formula 1 (@F1) November 16, 2021

La FIA ha oggi analizzato le nuove prove che il team della Stella a Tre Punte ha fornito sulla controversa difesa dell’olandese sul campione del mondo in carica, al giro numero 48 del GP del Brasile. Dopo oltre quattro ore di intense discussioni, con commissari però differenti rispetto a quelli che c’erano in Brasile, la Federazione non è riuscita oggi a prendere una decisione conclusiva. L’unica cosa che ha anticipato è che il verdetto sarà pubblicato direttamente domani, nella giornata dedicata alle prime due sessioni di prove libere.

QUALORA L’OLANDESE VENISSE SANZIONATO, IL SECONDO POSTO PER IL GP DEL BRASILE SAREBBE DI BOTTAS

Il primo verdetto sarà sapere se le prove verranno ammesse e solo in quel caso, poi, si potrà parlare di eventuali sanzioni. Si ipotizza che potrebbero anche non esserci sanzioni a carico di Verstappen, oppure che verrà inflitta una penalità di cinque secondi. In quest’ultimo caso l’olandese perderebbe il secondo posto ottenuto a Interlagos. Tale posizione andrebbe così nelle mani dell’altra Mercedes di Valtteri Bottas.