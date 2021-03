La FIA ha concluso le indagini sull’incidente di Grosjean

Il GP del Bahrain dello scorso anno ci ha messo davanti all’aspetto più violento e pericoloso di questo meraviglioso e crudele sport. Abbiamo assistito al terribile incidente di Grosjean, che in poco tempo si è visto avvolto dalla fiamme. La Federazione, dopo aver concluso le indagini, ha rilasciato i dettagli sull’accaduto.

Dall’inchiesta è emerso che quando il pilota francese si è scontrato con Kvyat la vettura viaggiava a 241 chilometri orari. Invece, l’impatto è avvenuto a 67G e a 192 chilometri orari. Ha deformato le barriere protettive del Sakhir e la vettura si è divisa in due parti. In quell’istante il serbatoio del carburante si è rotto, rilasciando benzina e provando un incendio. Si è trattato di un incidente terrificante e pauroso dal quale Grosjean è riuscito a uscirne quasi illeso.

Dalle indagini della FIA è emerso che la bandiera rossa ha impiegato solo 5,5 secondi ad apparire dopo l’impatto. Invece, l’auto medica ha impiegato 11 secondi per arrivare, guidata dal pilota regolare Alan van der Merwe, mentre Grosjean è riuscito a scendere dalla monoposto entro 27 secondi dall’incidente.

La vera impresa del weekend è stata portata a termine da Romain Grosjean, Alan Van Der Merwe e Ian Robertson. Il pilota francese, in breve tempo, è riuscito a mettersi in salvo slacciandosi le cinture e uscendo dalle fiamme. Sono state immagini spaventose che però ci hanno raccontano il coraggio, la forza e lo spirito di sopravvivenza di chi ha visto nelle mani amiche dei medici una speranza a cui aggrapparsi.

The FIA have concluded their full investigation into Romain Grosjean’s 67G accident in Bahrain – and outlined ongoing and future safety reviews from the learningshttps://t.co/WmW7aMdI7j

