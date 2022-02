La Federazione Automobilistica Ucraina chiede che Mazepin sia sospeso dalle competizioni

La Federauto Ucraina ha presentato alla FIA una serie di richieste che attendono di essere esaminate

Nei giorni scorsi, la FIA aveva scritto alla Federazione Automobilistica Ucraina (FAU) per esprimere tutto il proprio sostegno. “Non esitate a contattarmi per qualsiasi tipo di aiuto“, era stato il messaggio di Mohammed Ben Sulayem. In risposta, la FAU ha presentato una lettera contenente una serie di richieste, tra cui la proposta di impedire ai piloti di nazionalità russa di gareggiare al di fuori del loro paese. L’invito della Federazione Ucraina, se accolto, avrebbe l’effetto di escludere Nikita Mazepin dal Mondiale di Formula 1.

Il portale web GP Fans ha pubblicato per intero la lettera, firmata dal presidente della FAU, Leonid Kostyuchenko. Il messaggio si apre con una manifestazione di sincera gratitudine per le parole di vicinanza espresse dalla FIA nel momento in cui “gli invasori provenienti da Russia e Bielorussia hanno aggredito il nostro paese”.

La lettera fa presente che la FAU sta continuando a svolgere i propri compiti nonostante la situazione di emergenza, con Kyiv e molte altre città ucraine a rischio costante di bombardamento e alcune perdite fra i civili. “Vista la situazione, la FAU sta preparando una proposta per la FIA, contenente alcune misure da mettere in atto dopo la guerra, quando tutte le risorse saranno indirizzate alla ripresa”.

La lettera della Federazione Ucraina e le possibili implicazioni per Mazepin

“Come richiesta da parte dei componenti della FAU”, prosegue la lettera, “presentiamo le seguenti proposte. 1) Proibire l’uso dei simboli di stato di Russia e Bielorussia, i paesi aggressori, durante competizioni organizzate e autorizzate dalla FIA. 2) Proibire che si disputino competizioni organizzate e autorizzate dalla FIA nei territori di Russia e Bielorussia. 3) Proibire competizioni organizzate e autorizzate dalla RAF nei territori occupati dell’Ucraina. 4) Escludere dalla FIA tutti i membri provenienti dalla Federazione Russa e dalla Repubblica di Bielorussia”.

“5) Escludere dalle commissioni della FIA tutti coloro che rappresentano organizzazioni basate nella Federazione Russa e nella Repubblica di Bielorussia. 6) Proibire a tutti coloro che sono in possesso di licenze rilasciate dalla Federazione Automobilistica Russa e dalla Federazione Automobilistica Bielorussa di partecipare a competizioni che si tengano al di fuori dei territori della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia”. Così si conclude la lettera firmata da Kostyuchenko. Il punto che interessa Nikita Mazepin, come si può facilmente intuire, è il sesto e ultimo della lista. Vedremo in che misura la FIA deciderà di accogliere queste richieste.