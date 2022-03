Il futuro di Mazepin in Formula 1 è a rischio? Il World Motor Sports Council si riunirà straordinariamente domani per discutere del conflitto tra Russia e Ucraina

Ciò si è verificato a seguito delle richieste della Federazione automobilistica dell’Ucraina. Il futuro di Mazepin in Formula 1 è quindi a rischio? Pochi giorni fa, la FIA ha inviato una lettera alla Federazione automobilistica dell’Ucraina per mostrare la sua solidarietà dopo l’invasione russa. L’ente ucraino ha risposto facendo alcune richieste che riguarderebbero non soltanto il Circus, ma anche le altre competizioni regolamentate dalla FIA. Alcune di tali richieste mirano a vietare qualsiasi competizione sul territorio della Federazione Russa e della Repubblica bielorussa.

Chiedono inoltre che nessun pilota con patente rilasciata dalle federazioni di entrambi i paesi possa gareggiare al di fuori dei propri territori. Questi temi e altri che potrebbero riguardare il Motorsport saranno oggetto di dibattito nella riunione che il Consiglio Mondiale ha convocato straordinariamente per domani, come confermato da un portavoce della FIA. Il Circus ha già affermato che è impossibile gareggiare in Russia nelle circostanze attuali. Tuttavia, non hanno ancora preso una decisione sul futuro di Nikita Mazepin, l’unico pilota russo sulla griglia della Formula 1.

QUALI ALTRI PILOTI RISCHIANO L’ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI MOTORISTICHE?

Se le richieste della federazione ucraina venissero accolte dalla FIA, la strada di Mazepin sarebbe lontano da quella della Formula 1, anche se il suo futuro nel Circus sembrerebbe già compromesso. Ciò nel caso in cui Uralkali non fosse più il main sponsor di Haas. Tuttavia, Mazepin non è l’unico pilota che potrebbe dover rinunciare a gareggiare per il mondo, se la FIA decidesse di vietare a russi e bielorussi di correre fuori dai loro territori. Tale decisione potrebbe mettere a repentaglio anche il futuro di Robert Shwartzman in Formula 2, Alex Smolyar in Formula 3 o Daniil Kvyat con il suo nuovo progetto nel WEC.