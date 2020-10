La famiglia Schumacher si congratula con Hamilton per le 91 vittorie

Il sei volte campione del mondo ha ottenuto una storica vittoria nel GP dell’Eifel. Lewis Hamilton ha eguagliato il record assoluto di vittorie di Michael Schumacher

Un traguardo importante per un pilota che sta riempiendo pagine e pagine di storia macinando record su record. Il raggiungimento di un così prestigioso traguardo è già di per sé emozionante, ma a impreziosire il tutto e far commuovere anche i più scettici vi è stato un momento davvero toccante. Per il raggiungimento delle vittorie di Schumacher a Hamilton è stato donato un casco che il Kaiser indossava a suo tempo nel team Mercedes. Tale dono gli è stato consegnato direttamente dal figlio del sette volte campione del mondo, Mick Schumacher. Ma le emozioni non sono certo finite qui.

SCHUMACHER: “I RECORD SONO FATTI PER ESSERE BATTUTI”

La famiglia Schumacher ha inoltre mandato un messaggio al pilota britannico per la vittoria numero 91 in carriera ottenuta nel Gran Premio di casa del team Mercedes, ma anche dello stesso Kaiser. Con tale vittoria, Lewis Hamilton ha eguagliato il record di vittorie detenuto dal leggendario Michael Schumacher. “Grandi complimenti a Lewis, questo è l’impressionante risultato ottenuto da un pilota davvero eccezionale. Non possiamo negare che ci sarebbe piaciuto che Michael fosse ancora il detentore di tale record, ma come lui stesso diceva sempre: i record sono fatti per essere battuti“.