Kimi Antonelli: un futuro in Formula 1, ma dove?

Kimi Antonelli si é affermato nello scenario del circus a soli 17 anni. Dove approderá il talento bolognese?

La clamorosa notizia di Hamilton in Ferrari ha scosso il mercato piloti e da allora ci si chiede chi sará a rimpiazzarlo. Tra i possibili candidati, é emerso il nome di Kimi Antonelli. Il talento bolognese avrá sicuramente un futuro in Formula 1, nonostante la sua giovane etá – compirá diciotto anni ad Agosto.

Come é noto, Antonelli non ha ancora corso oltre la serie di Formula 3, ma i suoi risultati gli hanno consentito di accumulare abbastanza punti per correre in Formula 1. Il bolognese, infatti, ha vinto il suo primo campionato di karting nel 2015 ed è stato due volte campione europeo in F4. La scorsa stagione, ha vinto in modo convincente due campionati regionali F3 al suo primo tentativo. Se riuscisse a replicare questi risultati in F2, potrebbe facilmente diventare una riserva per il campionato di F1.

In questo scenario, vale la pena ricorda come il recente esordio di Bearman in Ferrari nel corso del GP di Arabia Saudita abbia riacceso il tema dei giovani nel Circus. Quest’anno, infatti, sono stati riconfermati tutti i piloti della scorsa stagione senza alcuna new entry giovane.

I think it is important for people to not forget that the reason Lewis left wasn’t just the 2 years contract… he wanted to be Mercedes Ambassador, which he didn’t get either (IMO the main reason he left) https://t.co/B18X8FI5R8 — Andrea Kimi Antonelli (@_KimiAntonelli) February 28, 2024

Un futuro in Mercedes?

Da membro del Mercedes Junior Team, Kimi Antonelli potrebbe replicare quanto fatto da Bottas e da Russell. I due, infatti, hanno prima debuttato in Williams e poi sono approdati al team delle frecce argento. A questo proposito, ha parlato proprio il team principal della Williams James Vowles. “Non ho dubbi che Kimi sarà in F1. Ha fatto incredibilmente bene nella sua serie junior, ma questo non significa che sarà necessariamente in Williams”,ha dichiarato l’ex stratega della Mercedes.

“Credo nell’investimento nei giovani, ma prenderò persone in base al merito nell’organizzazione. […] Dal mio punto di vista, si tratta più che altro di vedere cosa succederà in futuro. Ho Alex Albon sotto contratto per l’anno prossimo e Logan Sargeant, oltre ai giovani. Si tratta solo di vedere come si evolverà la situazione nei prossimi sei mesi”,ha concluso Vowles.