Key su Audi: “Il team sará in continuo divenire fino al 2027”

Il direttore tecnico della Sauber, James Key, ritiene che il rafforzamento della struttura a Hinwil cosí come l’ingaggio dei nuovi tecnici, sono percorsi in atto che peró richiedono un periodo di tempo maggiore rispetto al debutto nel 2026.

Key conferma un percorso di rafforzamento della struttura a Hinwil, che proseguirà con la direzione di Seidl nel 2024. “In definitiva penso che non ci mostreremo nel ‘prodotto finale’ al quale puntiamo fino almeno al 2027. Questo perché c’è molto da fare, però saremo nettamente in una forma migliore verso il 2026 e questo ci darà l’opportunità di compiere il passo in avanti di cui abbiamo bisogno”.

Key, che ha goduto di un periodo precedente alla Sauber nel 2010-’12, insiste sul fatto che ha una buona base su cui costruire. “La squadra sta crescendo, in realtà è una squadra molto giovane, nonostante il fatto che ora mi sento molto vecchio in Sauber”, ha detto.

Today, @AstonMartinF1 announced we’ll get a first peak at AMR24 on February 12th 🗓

Can they mirror their electric start to the 2023 season? Lawrence Barretto’s on the case ⬇️#F1Unlockedhttps://t.co/s3x9oAMXBh

— Formula 1 (@F1) January 4, 2024