Barrichello elogia Alonso: “è spettacolare, sta ottenendo grandi risultati”

Barrichello esalta la grande performance di Fernando Alonso: il quarantaduenne spagnolo è ancora tra i migliori piloti in griglia

Ex rivali in pista ma la stima è sempre rimasta intatta. Rubens Barrichello non ha dubbi: la costanza e la velocità di Fernando Alonso sono da ammirare. L’ex compagno di squadra di Michael Schumacher continua ancora a correre, ma in altre categorie nel suo paese locale, il Brasile. Il cinquantunenne è due volte campione del mondo nella competizione Stock Car brasiliana, dove nel 2023 ha raggiunto il terzo posto.

Tuttavia, la passione per la Formula 1 non si è mai arrestata: il brasiliano continua a guardare le gare, restando piacevolmente sorpreso dell’ottimo passo di Fernando Alonso. Il pilota Aston Martin è stato reduce di una stagione a due facce, ma nonostante le numerose avversità nella seconda parte di stagione, il pilota #14 ha sempre dato il massimo. I vari podi ottenuti e le gare in rimonta dalle retrovie ne sono una conferma.

Un esempio per le nuove generazioni

“Quello che fa Fernando è spettacolare. È bello da vedere”, ha riconosciuto in un’intervista per Mundo Deportivo dove a pronunciare qualche parola di gratitudine sono stati anche i due figli di Barrichello. “Naturalmente sto guardando Fernando, sta facendo grandi cose” ha confermato Fernando Barrichello, il quale ha poi elogiato anche la performance del papà

“Quando mio padre era in Formula 1 ero bambino. Ma ho sempre usato grandi persone come ispirazione, non solo dentro la macchina, ma anche fuori, atleti che lavorano duro, che fanno tutto per lo sport. Mi piace vedere piloti come mio padre, o come Alonso, che è lì a 42 anni, che potrebbe tornare a casa e invece e lì a lottare, gli piace davvero quello che fa. E mio padre, vedendolo correre a 51 anni in Stock Car è un orgoglio, guidare è la sua passione. Sono una grande ispirazione per me” ha concluso