Aston Martin volta pagina, nuova vettura con profondi cambiamenti

La nuova vettura di Aston Martin presenterà profondi cambiamenti. I vertici affermano che non saranno presenti sulla nuova monoposto i difetti della AMR23

L’Aston Martin avrà una vettura molto diversa da quella del 2023 pronta per il debutto nella prossima stagione. Il Team Principal della scuderia, Mike Krack, ha chiarito che non ci sarà nessuno strascico negativo dell’anno scorso. Ma che “anzi sarà tutto il contrario“. Il team Aston Martin aveva fatto sin da subito paura a causa delle sue prestazioni, tutte ottenute da un intramontabile Alonso. Queste ultime sono state promettenti fino all’estate, quando poi il calo è stato tale da rendere la lotta con la Red Bull del tutto impossibile.

Tuttavia, il passato è passato. E come ha giustamente commentato Mike Krack, le buone conclusioni tratte da queste ultime gare sono quelle che mantengono vive le speranze a Silverstone per il 2024, un anno che per Aston Martin inizierà il 12 febbraio con la presentazione della AMR24. “Non arriviamo al 2024 con i postumi del 2023, anzi, tutto il contrario. La scorsa stagione, e in particolare le gare conclusive, sono state molto positive per noi, con alcuni insegnamenti davvero preziosi che verranno trasferiti alla vettura del 2024. Non abbiamo alcun dubbio“, ha dichiarato il lussemburghese.

Una scuderia ancora da affermarsi

Secondo Lawrence Barretto, giornalista di Formula 1, sulla base delle speculazioni di alcune fonti :”Ci saranno molti cambiamenti “sotto pelle” e anche lontano da occhi indiscreti“. Da parte sua, Krack è stato piuttosto cauto nello spiegare l’attuale situazione dell’Aston Martin, perché, pur essendo chiaro che il 2023 è stato un successo, ritiene che ci sia ancora molto lavoro incompiuto per portare il marchio britannico ai vertici della classe regina.

“I risultati ottenuti nel 2023 sono stati eccezionali e tutti devono essere orgogliosi del loro contributo. L’anno scorso ci sono stati molti punti alti e anche un paio di punti bassi, ma per la maggior parte si è trattato di punti alti e non dobbiamo dimenticare ciò che abbiamo raggiunto; soprattutto dove siamo ora, rispetto a dove eravamo prima. È stato un passo importante nel nostro percorso, ma la strada da percorrere è ancora lunga“, ha detto il capo dell’Aston Martin.

“Non siamo ancora una squadra leader, ma la direzione in cui stiamo andando è quella. Siamo pienamente concentrati sul raggiungimento delle nostre ambizioni a lungo termine: lottare per ottenere regolarmente punti, podi e la nostra prima vittoria“, ha aggiunto Mike Krack in chiusura.