Bernie Collins critica il test del rapporto di compressione della FIA

Collins si espone riguardo al test del rapporto di compressione

Il test del rapporto di compressione del motore entrerà in vigore dal primo giugno e da quel momento verrà effettuata la misurazione a 130° celsius. I rapporti di compressione sono stati un argomento importante di questa stagione di Formula 1. Si afferma, che la Mercedes abbia trovato un modo per superare il test ma, al tempo stesso, aumentare tale rapporto quando il motore è caldo. Questo, secondo quanto si racconta, potrebbe aiutare a ottenere un vantaggio di alcuni decimi di secondo per giro.

La scuderia tedesca è riuscita a dominare le prime tre gare stagionali, ottenendo la prima fila a Melbourne, Shangai e Suzuka. Non è mancata però la pressione da parte della Ferrari e nell’ultimo round anche della McLaren. Attualmente, rimane da verificare se, con il nuovo test a caldo della FIA l’ordine competitivo subirà delle modifiche. Il test si svolgerà a una temperatura di 130° celsius.

Le dichiarazioni di Collins

Nel podcast di Sky “The F1 show”, Collins, ex capo delle strategie di Aston Martin, ha parlato di questo nuovo test. “Per prima cosa, questa non è una novità in Formula 1. Tutti leggono le regole e pensano a un modo per superare i test. L’anno scorso è accaduta la stessa cosa con le ali posteriori”, ha dichiarato l’ingegnere nord irlandese.

“Per quanto riguarda il rapporto di compressione del motore, si prendono aria e carburante e li si comprimono. Questo permette di generare potenza al motore e più si comprimono e maggiore è la potenza. L’idea è che la Mercedes stia comprimendo di più, in particolare, hanno trovato un metodo per comprimerlo maggiormente quando si surriscalda.

“Pertanto introdurremo un test che permetterà di verificare il grado di compressione a temperature elevate. Non sappiamo cosa cambierà questo test, in quanto, il team tedesco, ha dichiarato in diverse occasioni che non influenzerà i loro risultati”, ha concluso Collins.

La Mercedes è attualmente in testa al campionato costruttori con 45 punti in più rispetto alla Ferrari. Per quanto riguarda il campionato i piloti, al primo posto troviamo Kimi Antonelli a 9 punti di distacco dal compagno di squadra, George Russell.