McLaren, Zak Brown commenta l’arrivo di Lambiase

Il punto di vista di Zak Brown sull’arrivo di Gianpiero Lambiase

Il dominio della McLaren non si ferma alla pista, ma prosegue con una campagna acquisti aggressiva che punta a consolidare un’era di successi. Dopo i titoli mondiali conquistati nel 2024 e 2025, il CEO Zak Brown ha ufficializzato l’ingaggio di Gianpiero Lambiase. Lo storico braccio destro di Max Verstappen lascerà la Red Bull per unirsi alla scuderia di Woking nel 2028, andando a ricoprire il ruolo di Chief Racing Officer.

L’entusiasmo di Zak Brown e la nuova struttura

Attraverso un annuncio ufficiale, Zak Brown non ha nascosto la propria soddisfazione per aver strappato uno dei tecnici più ambiti del paddock. Lambiase risponderà direttamente al Team Principal Andrea Stella, occuperà una casella strategica finora gestita ad interim dallo stesso ingegnere italiano.

“Sono entusiasta di ciò che potremo raggiungere insieme”, ha dichiarato Brown, sottolineando come l’innesto di Lambiase servirà a potenziare una squadra già reduce dal trionfo iridato di Lando Norris. L’obiettivo della McLaren è chiaro: strutturare un organigramma d’eccellenza, delegando la gestione operativa dei weekend di gara a un profilo di comprovata esperienza.

Un nuovo “coup” ai danni di una Red Bull in crisi

Il passaggio di Lambiase rappresenta l’ennesimo scacco matto della McLaren nei confronti di una Red Bull Racing che appare sempre più in disarmo. Il tecnico, protagonista di 71 vittorie e quattro titoli mondiali al fianco di Verstappen, era finito nel mirino di altre squadre, ma ha scelto il progetto tecnico di Woking.

Questo acquisto si inserisce in una lunga lista di addii per la scuderia di Milton Keynes. Negli ultimi anni la scuderia austriaca ha visto partire pilastri come Newey, Wheatley e Rob Marshall. La fine dell’era Horner ha accelerato una fuga di cervelli che sembra non avere fine, spostando definitivamente l’asse del potere tecnologico verso la McLaren.

Obiettivo 2028: consolidare la leadership

Nonostante l’accordo sia proiettato verso il 2028, la portata dell’annuncio di Zak Brown scuote profondamente gli equilibri del paddock. Con Lambiase nel ruolo di Chief Racing Officer, la McLaren si assicura non solo un tecnico d’élite, ma anche una profonda conoscenza dei segreti che hanno reso Verstappen imbattibile per anni. Mentre la Red Bull tenta di ricostruirsi, il team “papaya” continua a perfezionare una “macchina da guerra” che sembra non voler smettere di vincere.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi