Jordan: “Hamilton firmerà il rinnovo questa settimana”

Secondo Eddie Jordan, Lewis Hamilton firmerà il rinnovo con la Mercedes questa settimana perché pensa che la Mercedes non aspetterà febbraio

Eddie Jordan afferma che secondo lui Lewis Hamilton rinnoverà il contratto entro questa settimana, non prolungando il rinnovo a febbraio. Inoltre, dichiara di non vedere nessun pilota in Mercedes al posto del sette volte campione del mondo. Il pilota della Mercedes è senza contratto da 26 giorni e ogni giorno che passa crescono i dubbi sulla sua continuità con il team.

Ieri un portavoce della squadra ha assicurato che tutte le voci che indicavano un cambio di rotta erano false e che Hamilton è ancora parte integrante della squadra. Manca però quella firma che rende le cose ufficiali e rassicuri tutti i fan. Eddie Jordan pensa che il team di Brackley non aspetterà fino a febbraio e concluderà il tutto questa settimana. “Penso che Hamilton firmerà il contratto tra una settimana, non rimanderà ancora“ afferma Jordan in dichiarazioni all’agenzia di stampa PA.

JORDAN AFFERMA CHE NON C’E’ POSTO MIGLIORE PER LEWIS CHE NON SIA LA MERCEDES

Jordan è convinto che non ci sia posto migliore per Lewis della Mercedes. Inoltre, sottolinea che il modo di lavorare di Toto Wolff lo porta a pensare che non ci saranno colpi di scena per quanto riguarda il rinnovo. “Dove andrebbe la Mercedes senza Hamilton? Certo, possono scegliere chi vogliono, ma non è così che lavora Toto. E’ di parola, quindi Hamilton effettuerà il rinnovo” dichiara Jordan.

It’s no secret that @LewisHamilton holds a lot of records. But did you know, following the end of the 2020 season he’d amassed: 3778 Career Points 👈🏽

229 Points Finishes 🏁

158 Front Row Starts 🏎

165 Podium Finishes 🏆#UBSF1 #ShareUBS pic.twitter.com/kGeVrQirqv — UBS Formula 1 (@UBSf1) January 23, 2021

Inoltre Jordan ricorda che il recente maggiore coinvolgimento di Wolff nella squadra con l’aumento delle sue azioni suggerisce che non sono previsti cambiamenti. “Toto ha aumentato le sue azioni durante l’estate, con l’ingresso di INEOS. Non si priverà sicuramente di Lewis Hamilton”, ha così concluso l’uomo d’affari irlandese per quel che riguarda il rinnovo di Hamilton.