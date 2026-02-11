Jenson Button ritiene che Hamilton tornerà a vincere nel 2026

L’ex compagno di squadra, Jenson Button, crede che Hamilton riuscirà a riscattarsi

Jenson Button, campione del mondo 2009 ed ex compagno di squadra di Hamilton, ha raccontato che non è stato piacevole vederlo in difficoltà durante il suo primo anno in Ferrari. L’ex pilota britannico ritiene che il regolamento di quest’anno giocherà in vantaggio di Hamilton. In vista dei test pre-stagionali in Bahrain, Button ha dichiarato a Sky Sport: “È stato difficile vedere Hamilton nel 2025. Siamo stati compagni di squadra per tre anni. So quanto vale. L’ho visto in difficoltà”.

Button backs former McLaren team-mate Lewis Hamilton to be “back to his best” in the 2026 season pic.twitter.com/Qg4yErc8YZ — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) February 11, 2026

Secondo l’ex compagno di squadra, sarà possibile vedere Lewis Hamilton “di nuovo in forma” nel 2026. Ha aggiunto: “Avrà voce in capitolo nella progettazione della vettura e ho fiducia in lui. Lo porterà nella direzione giusta”. Alla domanda se crede che il pilota britannico sia in grado di vincere il suo ottavo titolo quest’anno, Button ha fatto il tifo per lui. “Vi dirò dopo la prima gara, se è possibile o meno. Ma vogliamo tutti vedere la Ferrari in testa, vederlo lottare per il mondiale” ha dichiarato.

Un inizio fiducioso per i test in Bahrain

Il 2025 è stato un anno duro per il sette volte campione del mondo. Lewis Hamilton ha vissuto una delle peggiori stagioni della sua carriera in Formula 1 durante il suo primo anno con la Ferrari. Button si è espresso a riguardo, dicendo che “si poteva vedere dal suo volto quando fosse doloroso”. Dopo 3 anni come compagni di squadra alla McLaren, l’ex pilota si è espresso riguardo la scorsa stagione. “In quei momenti ti dimentichi tutto quello che ha ottenuto” ha dichiarato Button.

Nonostante le difficoltà incontrate nella scorsa stagione, Hamilton ha indicato che ci sono segnali positivi per il 2026. Secondo lui, la squadra ha messo a punto una vettura molto competitiva. Dopo i test privati a Barcellona, ha dichiarato: “Il mio ruolo è quello di ascoltare il più possibile. Alla fine della giornata, ci riuniamo per parlare dei test. Degli aspetti negativi, di quelli positivi. Abbiamo già raccolto dati interessanti,” ha spiegato. “Una volta analizzati possiamo capire cosa testare prima di arrivare in Bahrain”. La nuova stagione di Formula 1 si avvicina con l’inizio delle ultime due sessioni di test ufficiali in Bahrain a febbraio.