Formula 1, test del Bahrain: dove e quando vederli

La Formula 1 2026 entra nel vivo con i tradizionali test pre-stagionali in Bahrain, primo vero banco di prova per le nuove monoposto dopo i test privati invernali. Le squadre avranno a disposizione due sessioni ufficiali sul tracciato del Bahrain International Circuit, fondamentali per valutare prestazioni, affidabilità e sviluppo in vista del debutto del nuovo regolamento tecnico.

Date e formato dei test del Bahrain

Il primo test ufficiale si svolgerà da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio 2026, mentre il secondo è in programma dal 18 al 20 febbraio. Ogni sessione dura tre giorni consecutivi.

Le vetture scenderanno in pista dalle 07:00 alle 16:00 ora britannica (con pausa pranzo), pari a 08:00–17:00 ora italiana. Ogni team potrà schierare una sola vettura al giorno, da dividere tra i due piloti titolari. Complessivamente, ciascun pilota disporrà di circa 12 ore di guida per sessione di test.

Obiettivi e importanza dei test

I test pre-stagionali non hanno valore competitivo, ma rivestono un’importanza cruciale. Le squadre utilizzano questi giorni per verificare l’affidabilità dei nuovi progetti, raccogliere dati aerodinamici e meccanici e valutare le prime soluzioni tecniche in condizioni reali. Considerate le significative novità regolamentari del 2026, il tempo in pista assume un peso ancora maggiore rispetto alle stagioni precedenti.

Programmazione dei piloti – primo test

Diversi team hanno già comunicato la suddivisione del lavoro tra i piloti per il primo test in Bahrain.

Mercedes alternerà George Russell e il debuttante Kimi Antonelli, con Russell impegnato nella mattinata di mercoledì e per l’intera giornata di venerdì, mentre Antonelli guiderà nel pomeriggio di mercoledì e nella mattina di giovedì.

Williams ha scelto una rotazione regolare tra Alex Albon e Carlos Sainz, con alternanza tra sessioni mattutine e pomeridiane per tutti e tre i giorni.

Aston Martin affiderà la vettura a Lance Stroll il mercoledì e il venerdì, mentre Fernando Alonso sarà in pista giovedì.

Haas ha programmato Esteban Ocon per il mercoledì, mentre Oliver Bearman guiderà giovedì e nella mattinata di venerdì, con Ocon nel pomeriggio conclusivo.

Per team come Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, Audi e Cadillac, i programmi dettagliati dei piloti non sono ancora stati ufficializzati.

Copertura televisiva e streaming dei test del Bahrain

La copertura TV del primo test sarà parziale: in molti Paesi verrà trasmessa solo l’ultima ora di ogni giornata, accompagnata da analisi serali. Il secondo test, invece, dovrebbe godere di copertura completa in diretta. In alternativa, sarà possibile seguire l’attività in pista tramite live timing e aggiornamenti testuali sui principali portali specializzati.