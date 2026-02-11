Bahrain: Verstappen comanda la prima sessione

In Bahrain al via la prima giornata di prove ufficiali con risultati già indicativi

La prima sessione dei test pre-stagionali di Formula 1 2026 al Bahrain International Circuit ha offerto le prime indicazioni sulle prestazioni delle monoposto e sulle nuove macchine del campionato. Nel mattino di mercoledì, Max Verstappen ha imposto il ritmo nella prima sessione ufficiale, piazzandosi al comando della classifica cronometrica con un tempo di 1’35”433 al volante della Red Bull.

Questa sessione rappresenta la prima occasione per tutti e 11 i team di provare in pista le loro vetture 2026, dopo lo shakedown iniziale svolto a Barcellona in configurazione chiusa nelle settimane precedenti.

Verstappen davanti a tutti nei test del Bahrain

La sessione di quattro ore è iniziata con ritmo regolare sotto il sole del deserto di Sakhir. Verstappen, partito in pista subito all’apertura, ha costruito il miglior tempo nella seconda ora di prove, mantenendolo fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle si è piazzato Oscar Piastri con la McLaren, staccato di soli 0,169 secondi, mentre il terzo miglior crono è stato segnato da George Russell su Mercedes, a circa sette decimi dal leader.

1° – Max Verstappen (Red Bull) – 1:35.433

2° – Oscar Piastri (McLaren) – +0.169

3° – George Russell (Mercedes) – +0.675

Quarto tempo per Lewis Hamilton, circa un secondo più lento rispetto alla vetta, mentre il francese Esteban Ocon su Haas ha chiuso quinto in classifica.

Numeri, giri e momenti chiave

La prima sessione ha visto diverse monoposto accumulare chilometri importanti per l’affidabilità. Il pilota con il maggior numero di passaggi è stato Carlos Sainz su Williams con 77 giri, seguito da Verstappen con 65.

Un momento di relativa tensione è arrivato con un breve bandiera rossa causata da una fermata in pista della vettura di Franco Colapinto, ritirata poi ai box senza gravi conseguenze.

Come sempre nei test pre-stagionali, i tempi sul giro non raccontano l’intero quadro competitivo e servono più per raccogliere dati e verificare le nuove soluzioni tecniche. Tuttavia, il dominio di Verstappen nella mattinata è un segnale forte per Red Bull, mentre McLaren e Mercedes sembrano subito competitive. La sessione pomeridiana odierna proseguirà con ulteriori giri e confronti tra i piloti, prima che i team tornino in pista per altri tre giorni di prove la prossima settimana.