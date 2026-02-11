Test Bahrain 2026: Day 1 tra affidabilità e prime indicazioni

Test Bahrain 2026, apertura in pista tra affidabilità e prestazioni

I test in Bahrain del 2026 sono ufficialmente iniziati sul circuito di Sakhir. Questi primi tre giorni di prove aprono la nuova stagione di Formula 1. La prima giornata ha rappresentato un banco di prova fondamentale per valutare affidabilità e primi riscontri tecnici sulle nuove monoposto. Tra long run, raccolta dati e programmi differenti tra le squadre, non sono mancati spunti interessanti anche sul fronte dei tempi. Ecco cosa raccontano i numeri del Day 1.

Williams domina i giri, debutto positivo per Cadillac

A sorprendere sul fronte del chilometraggio è stata la Williams, che ha completato 145 giri complessivi tra Carlos Sainz e Alexander Albon. Questo risultato è arrivato nonostante il team abbia saltato i test di Barcellona. Anche Red Bull si è dimostrata solida, con Max Verstappen che ha percorso 136 tornate, dimostrando l’affidabilità della nuova power unit Red Bull-Ford. Ferrari ha chiuso con 132 giri totali tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, confermandosi costante e affidabile. Tra i debutti più interessanti c’è Cadillac, che ha completato 107 giri complessivi tra Sergio Perez e Valtteri Bottas. Equivale a quasi due distanze del Gran Premio del Bahrain, un ottimo inizio per il nuovo team. Più in difficoltà Aston Martin, limitata a soli 36 giri nella giornata di apertura.

Mercedes domina i chilometri, Honda in difficoltà

Analizzando i dati in base alle motorizzazioni, emerge che la power unit Mercedes ha totalizzato 420 giri complessivi tra Alpine, McLaren e Mercedes, sebbene il team abbia incontrato i primi problemi di bilanciamento e sospensioni. La Ferrari, montata su Ferrari, Haas e Cadillac, ha percorso 354 giri totali, confermando solidità e costanza nelle prestazioni. La Red Bull-Ford, montata su Red Bull e Racing Bulls, ha completato 211 giri senza problemi rilevanti, mentre Audi, al debutto come motorista ufficiale, ha chiuso con 122 giri. Infine, Honda, fornitrice dell’Aston Martin, ha completato solo 36 tornate, evidenziando alcune difficoltà iniziali.

Norris sorprende, Mercedes alle prese con problemi

Sul fronte dei tempi sul giro, Lando Norris ha segnato il miglior crono della giornata con 1:34.669 su mescola C2. Max Verstappen lo segue da vicino in 1:34.798 su C3, dimostrando affidabilità e gestione efficace della nuova power unit Red Bull-Ford. Charles Leclerc completa il podio virtuale, confermando subito la competitività della squadra di Maranello. I primi cinque piloti si sono racchiusi in meno di un secondo, segnalando un equilibrio promettente, anche se i tempi restano indicativi viste le differenze nei programmi di lavoro dei team. Mercedes, invece, ha avuto qualche difficoltà con il bilanciamento e le sospensioni, limitando il lavoro sui tempi pur avendo completato una distanza simile a quella di un Gran Premio.

Test Bahrain 2026: numeri, affidabilità e prime criticità dei team

La prima giornata dei test in Bahrain del 2026 ha visto due interruzioni, causate dalle bandiere rosse dopo che Colapinto e Hulkenberg si sono fermati in pista, e qualche difficoltà per Mercedes, alle prese con bilanciamento e sospensioni. Cadillac e Williams si sono mostrate affidabili, mentre Red Bull ha confermato la solidità della nuova power unit. In generale, il Day 1 ha fornito segnali importanti sull’affidabilità e sul comportamento delle monoposto, preparando il terreno per il secondo giorno di prove, dove i team cercheranno di confermare i progressi e perfezionare i set-up in vista dell’inizio della stagione.