Incidente in FP2 per Ricciardo: è Liam Lawson a sostituirlo

Weekend amaro per Ricciardo coinvolto in un incidente nel corso delle FP2. L’australiano dovrà cedere la monoposto per il resto del Gran Premio

Seconda metà di stagione cominciata male per Ricciardo coinvolto in un incidente nel corso della seconda sessione di prove libere. Il team AlphaTauri ha confermato che Daniel ha riportato una frattura al metacarpo della mano sinistra e non sarà in grado di completare questo Gran Premio.

Ma cosa è successo? Erano passati appena dieci minuti dall’inizio delle libere 2, quando Ricciardo si apprestava a sfrecciare sulla curva 3 del tracciato olandese, ma non si aspettava di incontrare Oscar Piastri. A un certo punto, Daniel deve decidere se mantenere la traiettoria e colpire la McLaren di Piastri o cercare di correggere e andare dritto verso le barriere. L’australiano ha scelto la seconda opzione… e la sua mano sinistra è andata male.



“Ero entusiasta di tornare dopo la pausa. La giornata stava andando abbastanza bene. Abbiamo fatto alcune modifiche per le Libere 2 e i pochi giri che ho fatto con la gomma dura prima dell’incidente sono stati buoni”, ha commentato Ricciardo. “Ricordo l’entrata della curva 3. Ero già entrato nella curva e poi ho visto Piastri, quindi dovevo colpire lui o il muro. Quando ho urtato il muro, non avevo abbastanza tempo per togliere le mani dal volante, quindi il volante mi ha colpito la mano“, ha spiegato l’australiano.

an X-ray confirmed Daniel sustained a break to a metacarpal on his left hand, and this injury will not allow him to continue his duties, so he will be replaced by the team’s reserve driver Liam Lawson for the remainder of the #DutchGP weekend 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) August 25, 2023

Prima ancora di cominciare…

Ritorno alquanto breve quello di Ricciardo al volante. L’australiano ha fatto in tempo a correre due gran premi e adesso di nuovo in stop. “Ovviamente, mi piacerebbe tornare presto, ma voglio anche assicurarmi che facciamo le cose nel modo giusto per tornare forti e competitivi. Auguro il meglio alla squadra e mi dispiace per il cambio di programma“, ha aggiunto Ricciardo per concludere.

Difficile ipotizzare quante gare dovrà attendere Ricciardo per tornare titolare del suo sedile, ma una frattura al polso lo terrà lontano dalle piste per almeno di un paio di gare, al fine di recuperare al meglio la funzionalità dell’articolazione. A sostituirlo nel frattempo sarà Liam Lawson: una grande opportunità per il pilota dell’academy di Milton Keynes, un vero e proprio esordio.