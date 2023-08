GP Olanda: la griglia di partenza a Zandvoort

La griglia di partenza del GP d’Olanda vede Max Verstappen partire dal palo nella gara di domenica, chiuderà la prima fila Lando Norris. In seconda fila ci saranno invece la Mercedes di George Russell e la Williams di Alex Albon.

Come avvenuto più volte nel corso della stagione, anche le qualifiche del GP d’Olanda sono state caratterizzate da condizioni miste. Con la pista che si è andata asciugando man mano che scorrevano i minuti, tant’è che si è passati dalle intermedie del Q1 e del Q2 alle slick del Q3. Che sia bagnata o asciutta, Max Verstappen ha nuovamente dimostrato quanto ampia sia la sua fiducia e quanto ottimale sia il feeling con la sua Red Bull. Non solo per il giro più veloce che gli ha consegnato l’ennesima pole position della stagione, ma per tutti i tempi da lui stampati nell’arco della sessione.

Altro protagonista di giornata è stato Logan Sargeant. Positivamente essendo il primo americano ad entrare in Q3 dal 1993 – allora era stato Michael Andretti; circostanza che fra l’altro, riporta la Williams con entrambe le macchine nell’ultima sessione di qualifiche dopo sei anni. Ma anche negativamente avendo picchiato la sua monoposto proprio all’inizio del Q3, cosa che gli ha impedito di giocarsi a pieno le sue chance. A mettere a muro la propria monoposto è stato poi anche Charles Leclerc.

I secondi finali sono quelli che hanno regalato più emozioni, con tanti piloti a contendersi il podio fino all’ultimo. Alla fine a spuntarla è stato proprio chi ha tagliato il traguardo per ultimo, ossia George Russell.