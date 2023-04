Caso Schumacher: tutto è bene quel che finisce bene!

Il caso Schumacher ha fatto discutere negli ultimi giorni. La famiglia ha deciso di procedere legalmente. Quali le conseguenze sulla redazione

Il caso che ha coinvolto la famiglia Schumacher e il sette volte campione del mondo sembra essere giunto al capolinea. Come è noto, di recente è stata pubblicata un’intervista di Michael Schumacher da parte della rivista tedesca Die Aktuelle. Tuttavia, è stata poi la rivista stessa a rivelare che tale intervista fosse falsa in quanto creata da un chatbot di intelligenza artificiale.

Tutto ciò ha suscitato le critiche dei lettori, ma anche di importanti figure del giornalismo che hanno espresso la loro totale disapprovazione a riguardo. Anche la reazione dei familiari del campione non ha tardato ad arrivare. Infatti, la famiglia ha dichiarato di voler procedere legalmente contro Die Aktuelle. La moglie Corinna aveva più volte detto, anche nel noto documentatio Netflix “Schumacher”, come la privacy e lo stare lontano dai media abbia notevolmente aiutato sia loro, ma soprattutto il marito a vivere meglio questa delicata fase della sua vita.

A seguito di quanto dichiarato dalla famiglia Schumacher, Funke Magazines, il gruppo editoriale di Die Aktuelle, ha deciso di sollevare dal suo incarico la caporedattrice Anne Hoffmann ed ha esposto le scuse ai suoi cari. L’amministratore delegato della Funke, Bianca Pohlmann, ha poi criticato pesantemente l’articolo e la sua apparizione sulla copertina di Die Aktuelle. “Questo articolo insapore e fuorviante non avrebbe mai dovuto apparire. Non corrisponde in alcun modo agli standard del giornalismo che noi – e i nostri lettori – ci aspettiamo da un editore come Funke”, ha detto in una dichiarazione.

In nome del campione

“La vita privata è la vita privata”, diceva Michael… Il sette volte campione del mondo ha da sempre protetto la famiglia dai gossip e da occhi indiscreti e adesso è proprio la sua famiglia che sta cercando di fare lo stesso con lui. Di tanto in tanto, però, la fame di notizie porta a una grande speculazione da parte di diverse fonti di informazione, come l’ultima sopra citata.

“Stiamo cercando di andare avanti come una famiglia, nel modo che piaceva e piace tuttora a Michael. Stiamo andando avanti con le nostre vite. Viviamo insieme a casa, facciamo terapia, facciamo tutto il possibile per rendere Michael migliore e per assicurarci che stia bene e per fargli semplicemente sentire il nostro affetto e il nostro calore”, ha detto la moglie.

Qualunque cosa accada, la famiglia è disposta a fare tutto il necessario per proteggerlo affinché possa godersi a pieno la sua vita privata. Questo è ciò che a più riprese i familiari del Kaiser hanno cercato di far capire a chi vuol ledere la loro tranquillità e la loro privacy. Tutto in nome del campione, il più grande di tutti i tempi!