Il personale McLaren è finalmente tornato a casa

Nonostante un periodo non proprio positivo, la squadra di Woking continuerà i piani futuri come da programma: nel 2021 arriveranno le power unit Mercedes a sostituire quelle Renault. Zak Brown, CEO McLaren, ha dichiarato che, coronavirus permettendo, la speranza è di iniziare la stagione in estate.

