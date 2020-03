UFFICIALE: rinviato il Gran Premio di Baku

Per il mondiale 2020 non finisce l’agonia dettata dal coronavirus e, dopo l’annuncio degli scorsi minuti, l’inizio della stagione è stato ulteriormente posticipato

Il dramma determinato dall’epidemia di coronavirus non lascia speranza per l’inizio della stagione 2020. A essere posticipato è stato il Gran Premio di Baku. Dopo essersi presentata come prima opzione possibile per dare finalmente il via al mondiale, gli organizzatori hanno confermato i dubbi che circolavano da qualche giorno. Alcuni giornalisti, infatti, avevano dovuto rinunciare al weekend a causa del ritiro degli accrediti già ricevuti.

RINVIO A DATA DA DESTINARSI

Il grande lavoro si riorganizzazione messo in atto, quindi, deve aggiungere alla lista anche Baku. La pista ha già annunciato il proprio supporto alla FIA per trovare una data quanto più adeguata possibile. Ora come ora, però, sembra che la Formula 1 avrà grosse difficoltà nel definire il nuovo calendario.

Il comunicato ufficiale dichiara: “Oggi il circuito di Baku ha preso la decisione di posticipare il Gran Premio dell’Azerbaijan, che avrebbe dovuto svolgersi tra il 5 e il 7 giugno. Il rinvio è stato concordato dopo numerosi colloqui con la Formula 1, con la FIA e con il governo della Repubblica dell’Azerbaijan”.

Gli organizzatori hanno fatto sapere che sono profondamente dispiaciuti per la decisione, ma che preferiscono preservare la salute delle persone. Una scelta che ha comportato frustrazione e delusione, ma che si pone l’obiettivo di rispondere a tutte le precauzioni che si stanno prendendo in questo momento.

“Il circuito condivide la frustrazione degli appassionati per la perdita di un’esperienza come quella della Formula 1 sulle strade di Baku. A tal fine, continueremo a lavorare a stretto contatto con la Formula 1, la FA e il governo per monitorare la situazione e annunciare una nuova data più avanti. Tutti i biglietti già acquistati rimarranno validi”.