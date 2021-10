Il padre di Senna ci ha lasciati all’età di 94 anni

Milton Guirado Theodoro da Silva, conosciuto per essere il padre di una delle figure più importanti del nostro sport, è deceduto questo mercoledì 27 ottobre. Così come annunciato dai canali social ufficiali del pilota. L’ufficio stampa dell’Ayrton Senna Institute conferma le cause naturali della morte. “Milton Guirado Theodoro da Silva, padre di Ayrton Senna, è morto questo mercoledì. Le nostre sincere condoglianze a tutta la sua famiglia e i suoi amici. Grazie, Miltao!” ha condiviso su Instagram l’account ufficiale del pilota brasiliano.

Nato nel nord di San Paolo, il padre di Senna iniziò a lavorare nella compravendita di automobili. Nel tempo, ha accumulato capitali ed è stato in grado di investirli aprendo una propria industria metallurgica. Investì anche nell’edilizia, nell’acquisto di fattorie e bestiame ed è stato distributore ufficiale del marchio Audi nel suo paese. Sposò Neyde Joanna Senna, madre di Ayrton. E i due ebbero, oltre al tre volte campione del mondo, i figli Viviane e Leonardo.

Milton voleva che il figlio Ayrton lo aiutasse nell’azienda di famiglia. Ma ben presto si rese conto del naturale talento di suo figlio e investì per la sua carriera sui kart. Mai decisione fu più giusta: prima di quel tragico 1 maggio 1994, hanno potuto festeggiare insieme 80 podi, 65 pole position, 41 vittorie, 19 giri veloci e tre titoli iridati. Dopo la morte di Senna, suo padre instaurò un forte legame con Alain Prost. Se prima tra i due c’era solo un profondo rispetto, il rapporto continuò a crescere. E Milton aiutò perfino il pilota nel progetto Prost GP.

Remembering Ayrton Senna’s father, Milton da Silva, who died yesterday, aged 94, who gave his 3-year-old son (pic) a pedal car, & who then went on to see him become one of the very greatest #F1 drivers of all time. #RIPMilton pic.twitter.com/DTWbrOjvEX

