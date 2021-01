Il nuovo stabilimento Aston Martin sorgerà vicino il circuito di Silverstone

La Aston Martin ha annunciato che il nuovo stabilimento del team di F1 sarà inaugurato ad agosto 2022, con 12 mesi di ritardo e sarà nei pressi del circuito di Silverstone.

Dopo aver annunciato il ritardo nella costruzione del nuovo stabilimento, voluto fortemente dal patron Lawrence Stroll già dal lontano 2018, lo stesso ha anche ammesso che l’impianto dell’Aston Martin sarà situato nel pressi del circuito di Silverstone, che ospita il Gran Premio di Gran Bretagna.

LO STABILE

La volontà di avere una sede tutta nuova risiede in Lawrence Stroll fin dal 2018, quando acquisì l’allora Force India, questo per discostarsi dalle ceneri della Jordan F1 1991 e del suo stabilimento. A causa della pandemia da Covid-19 c’è stato un ritardo nei loro piani, così come avvenuto per la Formula 1 con il regolamento posticipato al 2022.

Il team principal Otmar Szafnauer, ha infatti ammesso: “I piani sono online, ma i tempi sono cambiati a causa del Covid. Stiamo facendo progressi. Siamo nella fase di progettazione ora e tutti i reparti stanno dando il loro contributo, per assicurarsi che il nuovo impianto sarà il più efficiente possibile, in modo tale che potremmo inaugurarlo nell’agosto del 2022“.

IN PISTA…

Nonostante i ritardi, sempre il team principal ha confermato che la nuova fabbrica sarà ancora ospitata sul sito selezionato originariamente, nonostante all’epoca lo stesso Otmar Szafnauer ammise che non sarebbe stato stravagante ma adatto allo scopo: “È ancora il piano originale, dobbiamo assicurarci di adattarlo correttamente”.

“Sono sicuro che con il budget cap stiamo tutti imparando quali compromessi fare per essere in grado di rimanere al di sotto di esso. Il piano per lo stabilimento è che se per qualche motivo in futuro il budget cap cambierà, lo stabilimento è scalabile ma non è cambiato molto a causa di ciò”. Al momento il team sta preparando la presentazione della nuova monoposto, a marzo, dove verranno sfoggiati i nuovi colori sociali che indosseranno anche Sebastian Vettel e Lance Stroll.