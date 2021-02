Il nuovo casco di Sergio Perez per il 2021

Il nuovo casco di Sergio Perez per il suo debutto in Red Bull nel 2021

Sergio Perez e il suo nuovo casco debutteranno in Bahrain al fianco dell’olandese indomabile della Red Bull, Max Verstappen, in questo 2021. È proprio il messicano a mostrarlo attraverso un video postato dal social della scuderia in seguito alla presentazione della nuova RB16. Sergio Perez si dice soddisfatto del risultato e ammette che è il suo casco preferito fin’ora. Ma vediamolo più da vicino.

IL NUOVO LOOK NEL 2021

Negli ultimi anni, durante il contratto con la Racing Point, il casco del messicano è sempre stato caratterizzato dal tipico colore rosa della scuderia (colore che probabilmente non abbandonerà la griglia per il 2021), ma quest’anno presenta varie novità. Innanzitutto abbandoniamo il pink per fare spazio al colore preferito di ‘Checo’, il giallo, aggiungendo i colori tipici della Red Bull, blu e Rosso, insieme al rinomato logo.

Una dedica speciale per il suo paese natale, il Messico, è presente sulla parte superiore del casco. Infatti si può notare la bandiera messicana proprio sulla cima in modo tale che i telespettatori siano in grado di vederla dall’inquadratura della telecamera superiore. “[…] è molto carino perchè la si può notare mentre guido attraverso la telecamera di bordo. Per me, da messicano, è molto importante”, sentiamo Perez raccontare nel video.

Perez è reduce da una stagione di alti e bassi con la sua precedente scuderia, terminata con un ritiro nell’ultima gara ad Abu Dhabi, ma anche da una vittoria nella gara precedente a Sakhir. Proprio per questo ha deciso di aggiungere un messaggio motivazionale nel nuovo look del suo casco, “never give up”, non mollare mai. Questo dettaglio è stato inserito nella parte posteriore perchè, a detta di ‘Checo’, può vederlo ogni volta che indossa il casco, ricordandogli di dare il massimo in ogni gara.

Perez rivela che questo è il suo preferito fino a ora e che il look finale è anche merito di suo fratello Antonio. Che questo casco, il suo messaggio e la bandiera del suo amato paese fungano da buon auspicio per la stagione 2021. Ricordiamo che il suo debutto a bordo di una Red Bull avverrà nei test in Bahrain e due settimane dopo la gara ufficiale.