Il motore di serie più all’avanguardia è questo ed è il nuovo cavallo vincente di Stellantis | È la scommessa ‘flessibile’

Stellantis ha deciso di puntare tutto su di lui, un motore di serie all’avanguardia che potrebbe rivelarsi la vera scommessa per i prossimi anni.

Queste automobili elettriche stanno mettendo a rischio tutto il mondo dell’automobilismo. Le case di produzione delle automobili sono tutte in ginocchio per un mercato che stenta a decollare e che difficilmente, nel poco tempo rimasto, troverà quella che tutti si aspettano come una vera svolta.

Nonostante le grandi difficoltà del mercato attuale le case automobilistiche hanno deciso di continuare a lavorare per trovare la soluzione giusta per tutte le problematiche che il mercato, in questo momento sta affrontando.

Nei confronti delle auto elettriche non è poca la diffidenza, ma è anche vero che l’ambiente ci chiede un intervento importante, per delle automobili che siano molto più sostenibili dei motori termici a cui da sempre siamo abituati. L’impronta ambientalista continua a farsi sentire e questo spinge in una direzione completamente nuova.

Con il bisogno di preservare i bisogni dell’ambiente, ecco che si lavora su mezzi di trasporto sostenibili, che siano sì, migliori per l’ambiente, ma allo stesso tempo possano essere di maggiore gradimento per gli automobilisti che si trovano spaesati in questi cambiamenti che velocemente li stanno colpendo.

Il motore più costoso al mondo

Ovviamente Stellantis in quanto uno dei colossi del mondo automobilistico occupa le prime fila per ciò che riguarda il lavoro di miglioramento delle proposte che possono essere messe a disposizione degli automobilisti in tema di sostenibilità. Questo si è tradotto nell’incoraggiamento da parte del gruppo nei confronti degli Stati Uniti per la presentazione di un motore che sarebbe in grado di superare, in prestazioni ed efficienza tutti quelli esistenti. Zero emissioni e 6 miliardi di investimenti per un motore che potrà funzionare a benzina o etanolo.

Un investimento che permetterà di sviluppare 40 nuovi prodotti e una linea con tecnologia Bio-ibrida e l’arrivo dei motori flex-fuel, appunto, in grado di utilizzare una miscela di benzina ed etanolo.

14 i marchi interessati e molti altri cambiamenti

14 dovrebbero essere i marchi che utilizzeranno questa nuova tecnologia, tra cui Fiat, Peugeot e Jeep. Ma questo motore flex-fuel, non sarà l’unica novità del mondo automobilistico, privino anche il bio-ibrido con motore a detonazione a benzina con propulsione elettrica, bio-hybrid con catena cinematica e doppia frizione elettrica e plug-in bio-ibrido.

Investimenti non di poco conto, che mira a migliorare il sistema automobilisti mondiale, offrendo alternative all’elettrico.