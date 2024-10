Scatta la nuova ordinanza: ti multano anche se la rispetti: 320€ come un fulmine a ciel sereno

Pneumatici non omologati: una bomba a orologeria sulle nostre strade. Multa salata per chi osa infrangere le regole

Molti conducenti non sono consapevoli delle conseguenze negative derivanti dall’utilizzo di pneumatici non adatti. Il 15 ottobre entra in vigore l’ordinanza ministeriale che impone l’uso delle dotazioni invernali, ma qui il punto è che, pur rispettandola e montando gomme nuove invernali, potresti incorrere in una multa salata. Perché? Il desiderio di risparmiare qualche euro può indurre a scegliere pneumatici di dubbia qualità o di dimensioni non conformi. In alcuni casi, la scelta di pneumatici non omologati è dettata da ragioni solo estetiche, come per la ricerca di un look più sportivo o aggressivo. Stando al Codice della Strada, per quanto concerne la grandezza e il tipo di pneumatici, fa fede il libretto di circolazione che indica le dimensioni e i codici di velocità dei pneumatici omologati per il proprio veicolo. Scegliendo pneumatici omologati e ben mantenuti, si contribuisce a ridurre il rischio di incidenti e a proteggere se stessi e gli altri utenti della strada.

Perché le misure dei pneumatici sono così importanti?

Le dimensioni, il profilo e il tipo di pneumatico sono scelti dai costruttori autoveicoli in base a una serie di fattori che influenzano direttamente la dinamica del veicolo, come stabilità, frenata e comfort di guida. L’aderenza del pneumatico all’asfalto è fondamentale per garantire una frenata efficace ed evitare incidenti. Pneumatici non omologati allungano significativamente lo spazio di frenata, soprattutto sul bagnato. Pneumatici non adatti possono anche compromettere la tenuta di strada, aumentando il rischio di sbandate, soprattutto in curva o su fondi scivolosi. Inoltre le vibrazioni e il rumore causati da pneumatici non adatti possono compromettere il comfort di guida e “affaticare” l’auto. A rendere questa scelta del tutto sconsigliabile c’è anche da considerare l’aggravante che gli pneumatici non ottimizzati possono aumentare il consumo di carburante, incidendo negativamente sull’economia di gestione del veicolo.

Le conseguenze della circolazione con pneumatici non a norma

La scelta dei pneumatici non è una questione da prendere alla leggera. Capita a volte che la misura di pneumatico desiderata non sia reperibile sul mercato. In questo caso, è possibile richiedere una modifica al libretto di circolazione, rivolgendosi al proprio Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Questa procedura, però, richiede tempi e costi aggiuntivi e deve essere effettuata nel rispetto di precise normative tecniche. Circolare con pneumatici che non rispettano le misure indicate sul libretto di circolazione è un azzardo che può costare caro. Oltre alla sanzione pecuniaria, che può arrivare fino a 320€, chi viene sorpreso con pneumatici non omologati rischia il fermo amministrativo del veicolo e l’annullamento della responsabilità civile e della copertura assicurativa in caso di incidente.