Dopo Verstappen: chi sarà la prossima star?

Verstappen: l’ombra di un addio che può cambiare la Formula 1

La Formula 1 si prepara a un futuro che fino a poco tempo fa sembrava impensabile: un campionato senza Max Verstappen. Il quattro volte campione del mondo ha espresso più volte il proprio malcontento verso i regolamenti tecnici introdotti nel 2026, criticando l’eccessiva importanza della gestione energetica e dell’elettrificazione nelle nuove monoposto. Parallelamente, il pilota olandese continua a coltivare la sua passione per le gare endurance e GT3, alimentando le voci su un possibile ritiro anticipato dalla F1.

Se davvero Verstappen dovesse lasciare il circus nei prossimi anni, il problema non sarebbe soltanto sportivo. La Formula 1 perderebbe il suo personaggio più dominante, divisivo e mediaticamente potente. Ma chi potrebbe raccoglierne l’eredità?

Charles Leclerc, il talento puro che aspetta il titolo

Dal punto di vista della velocità assoluta, il nome più vicino a Verstappen sembra essere Charles Leclerc. Il pilota della Scuderia Ferrari ha dimostrato negli anni una velocità devastante sul giro secco, accumulando pole position anche senza avere tra le mani una monoposto dominante.

Leclerc rappresenta il talento naturale, il pilota capace di estrarre prestazioni impossibili dalla vettura. Tuttavia, rispetto a Verstappen, manca ancora quella dimensione feroce e aggressiva nei duelli ruota a ruota che ha trasformato l’olandese in una figura quasi leggendaria.

Kimi Antonelli, il predestinato italiano

Il nome che più intriga il paddock è però quello di Kimi Antonelli. Il giovane italiano è stato lanciato ai massimi livelli con una rapidità impressionante, entrando subito in un top team e attirando paragoni con lo stesso Verstappen per precocità e talento.

In Italia l’entusiasmo attorno ad Antonelli cresce gara dopo gara. Dopo anni senza un campione del mondo italiano, molti vedono in lui il possibile volto del futuro della Formula 1. Se riuscisse a lottare stabilmente per il mondiale, potrebbe riportare nel paese quella passione nazionale che oggi ruota quasi esclusivamente attorno alla Ferrari.

George Russell e la nuova leadership politica della F1

Un’altra figura in crescita è George Russell. Più che per aggressività in pista, Russell si sta imponendo come leader carismatico fuori dall’abitacolo. Negli ultimi anni ha acquisito peso politico all’interno del paddock, diventando una delle voci più autorevoli tra i piloti.

In un’epoca in cui molti giovani campioni preferiscono un profilo mediatico controllato e prudente, Russell rappresenta un raro esempio di pilota disposto a esporsi pubblicamente su temi tecnici e politici del campionato.

La Formula 1 oltre Verstappen

Sostituire Verstappen, però, potrebbe essere impossibile. Non si tratta soltanto dei risultati: l’olandese ha ridefinito il ruolo della superstar moderna in Formula 1, mescolando dominio tecnico, aggressività estrema e un carattere spesso imprevedibile.

La prossima icona del mondiale potrebbe quindi non essere un singolo pilota, ma una nuova generazione pronta a dividere il peso di un’eredità enorme.