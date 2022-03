CIO: quale sarà il futuro dei piloti russi nel Motorsport?

Il CIO avanza la raccomandazione di non partecipazione agli eventi e competizioni internazionali per atleti e team russi e bielorussi, Formula 1 compresa

La delicata situazione che coinvolge Ucraina e Russia sta creando un effetto domino. Riunioni, comunicati e decisioni stanno toccando anche l’ambito sportivo. In particolare, il CIO, acronimo di Comitato Olimpico Internazionale, ha raccomandato che nessun atleta, team o delegazione russa o bielorussa partecipi agli eventi e competizioni internazionali, Motorsport compreso. Questa dichiarazione tocca anche la Formula 1, che ha in griglia Nikita Mazepin. Ma non solo: si estende anche ad altre categorie di Motorsport, quali GT e WEC.

Nel comunicato ufficiale del CIO, si riportano le seguenti dichiarazioni: “Al fine di proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il CIO raccomanda che le Federazioni Sportive Internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi non invitino o consentano la partecipazione di atleti e funzionari russi e bielorussi alle competizioni internazionali”.

Potrebbe esserci una possibilità di partecipazione

Proseguendo nel comunicato del CIO, si legge: “I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come atleti neutrali o come squadre neutrali. Non devono essere presenti simboli, colori, bandiere o inni nazionali”.

“Il CIO riafferma la sua piena solidarietà verso la comunità olimpica ucraina. Sono nei nostri cuori e pensieri. Il CIO, assistito dalla sua Task Force, continua a monitorare da vicino la situazione. Inoltre, potrà adattare le sue raccomandazioni e misure in base agli sviluppi futuri. Il CIO ribadisce l’appello del suo presidente: “Date una possibilità alla pace””, si legge nella conclusione del comunicato.

Sembra chiara la raccomandazione di non partecipazione agli eventi per gli atleti russi e bielorussi. E la Formula 1, ora, deve capire come muoversi con Nikita Mazepin. Oggi, in seguito al comunicato del CIO, è prevista una riunione del World Motorsport Council: da ciò dipenderà il futuro sportivo del giovane pilota russo, ma anche degli altri piloti suoi connazionali appartenenti a differenti categorie del Motorsport.