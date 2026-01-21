Il film “F1” apre ad Apple le porte dei diritti TV

Dal film alla diretta: Apple conquista la Formula 1 negli USA

Il coinvolgimento di Apple nel film “F1: The Movie” ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione di acquisire i diritti di trasmissione negli Stati Uniti. Durante l’Autosport Business Exchange di Londra, Jim DeLorenzo ha sottolineato la fiducia che il successo del film ha dato alla compagnia. Apple, infatti, si è avvicinata alla Formula 1 sul set del film, integrandosi completamente con i team e i piloti durante i weekend di gara.

Invisible by design, engineered for authenticity. See how the award-nominated visual effects team brought #F1TheMovie to life.#F1TheMovie — Now Streaming pic.twitter.com/md4beh7rHH — Apple TV (@AppleTV) January 14, 2026

“Una delle cose migliori, oltre all’enorme successo riscosso in tutto il mondo, è proprio questa” ha affermato DeLorenzo. “Ma la cosa davvero importante per noi è stata la possibilità di lavorare con la Formula 1, con i team e i piloti. Questo ci ha spinto ad interessarci di più ai diritti di trasmissione”. Con gli attori Brad Pitt e Damson Idris a stretto contatto con la griglia di partenza, il processo dello staff di produzione si è allineato con quello dei weekend di gara.

Il film che vale i diritti della Formula 1, secondo Apple

“Non siamo un’azienda transazionale, lo pensiamo spesso” ha continuato DeLorenzo. “Cerchiamo davvero di concentrarci sull’aspetto della partnership in tutto ciò che facciamo. Quindi ora puntiamo a lavorare accanto alla Formula 1 e i vari team” ha spiegato, “siamo molto affini in questo senso, c’è per entrambi l’ossessione per l’esperienza del cliente e il tentativo di fare ciò che è giusto per i fan. È così che pensiamo alle cose”. Girato nel 2023 e 2024, questo progetto si è rivelato una collaborazione fruttuosa, con incassi da oltre 630 milioni di dollari.

Durante le riprese del film, Apple ha gettato le basi per i diritti televisivi, prima di firmare un contratto dalla durata di 5 anni a partire dalla stagione 2026. “Quando si è presentata l’opportunità dei diritti live abbiamo potuto guardare avanti e perseguire questo obiettivo,” ha dichiarato DeLorenzo. “Lo sport è davvero importante per i nostri clienti e per questo lo è anche per noi”. Con una precisa strategia di coinvolgimento che include contenuti extra e una copertura potenziata, Apple si prepara a regalare un’esperienza della Formula 1 a 360 gradi per il pubblico statunitense.

Maria Rita Manica