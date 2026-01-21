Alpine: prime indiscrezioni sulla nuova monoposto

Alpine porta in pista l’A526 a Silverstone prima della presentazione ufficiale della nuova monoposto.

Alpine ha completato uno shakedown privato in pista con la sua nuova vettura di Formula 1 per il 2026, l’A526, sul circuito di Silverstone — a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del team.

Il team francese, con sede a Enstone a circa 40 km dal tracciato inglese, ha fatto girare l’A526 mercoledì in condizioni tipicamente britanniche: pioggia intensa e pista bagnata. Secondo i filmati trapelati sui social e ripresi da appassionati presenti in circuito, Pierre Gasly è stato il pilota al volante durante queste uscite.

Le immagini, non ufficiali, mostrano la monoposto percorrere curve iconiche come Maggots, Becketts e Chapel, con l’audio del nuovo motore Mercedes-powered riconoscibile anche sotto la pioggia.

Un momento significativo per Alpine: il nuovo motore Mercedes

Questo shakedown è particolarmente importante per Alpine perché segna la prima volta che la squadra utilizza in pista il nuovo motore fornito da Mercedes. Dal 2026 il team ha infatti abbandonato il proprio programma di power unit Renault/Mecachrome per diventare una scuderia cliente Mercedes, in base al nuovo accordo per le power unit e i cambi che durerà almeno fino al 2030.

È anche un momento di svolta dopo una stagione 2025 difficile, in cui Alpine ha concluso all’ultimo posto nella classifica costruttori, avendo fermato lo sviluppo della vettura precedente per concentrarsi già sulle normative radicalmente nuove del 2026.

Design e anticipazioni prima dell’evento ufficiale

Nonostante la presentazione ufficiale della livrea sia prevista solo per venerdì 23 gennaio, la fuga di immagini del shakedown ha già mostrato all’attenzione dei fan la combinazione di colori blu e rosa — simile a quella delle stagioni recenti — che Alpine sta utilizzando anche in questa nuova monoposto.

Il team non ha commentato ufficialmente la diffusione dei video, ma questi filmati hanno comunque offerto — prima del previsto — uno dei primi sguardi alla vettura 2026 mentre è già in movimento.

Prossimi passi per Alpine e la monoposto

Dopo questo shakedown privato bagnato, Alpine si prepara alla presentazione ufficiale a Barcellona e al successivo pre-season test che si terrà dal 26 al 30 gennaio al Circuit de Barcelona-Catalunya, dove l’A526 sarà messa alla prova ufficialmente insieme alle altre monoposto della griglia.