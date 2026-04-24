Toto Wolff frena su Kimi Antonelli: “Basta paragoni con Senna”

Toto Wolff blinda Kimi Antonelli e chiede di fermare i paragoni con Ayrton Senna per proteggerlo dalla pressione mediatica

Il mondo della Formula 1 è in fermento per l’ascesa di Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano, attualmente alla guida della Mercedes e sorprendentemente in testa al mondiale 2026, sta attirando l’attenzione di media e tifosi. Tuttavia, il Team Principal Toto Wolff ha deciso di intervenire per smorzare i toni, esprimendo una forte preoccupazione per i costanti paragoni tra Kimi Antonelli e la leggenda Ayrton Senna.

Il pilota numero 12 non è più solo una promessa, ma una realtà consolidata della griglia. Dopo le vittorie in Cina e Giappone, il diciannovenne bolognese si trova a gestire una pressione mediatica senza precedenti, specialmente in Italia. Proprio questa esposizione ha spinto Wolff a chiedere maggiore cautela. “In Italia si parla già di titoli mondiali e i paragoni con Ayrton Senna spuntano ovunque. È qualcosa che non mi piace leggere”, ha dichiarato Wolff. “Parliamo di un ragazzo di 19 anni. Il nostro compito è diminuire la pressione, non aumentarla”.

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La strategia Mercedes e perché il paragone con Senna è rischioso?

Secondo Toto Wolff, la crescita di Kimi Antonelli sta seguendo esattamente la traiettoria prevista dal team di Brackley. Dopo un 2025 di apprendistato, il 2026 ha mostrato un pilota più maturo, capace di massimizzare il potenziale della vettura e di commettere molti meno errori. Nonostante i risultati straordinari, il Team Principal Mercedes sottolinea che il percorso di apprendimento è ancora lungo.

Il parallelismo con Ayrton Senna non nasce solo dal talento puro mostrato in pista, ma anche da una certa somiglianza fisica e dall’entusiasmo dei tifosi italiani, orfani di un campione del mondo da decenni. Tuttavia, caricare un adolescente di tali aspettative può essere controproducente. Wolff preferisce un approccio introspettivo, lo stesso utilizzato anni fa con Russell: guardarsi dentro, capire dove migliorare e non lasciarsi distrarre dal “rumore esterno”.