Max Verstappen guarda al futuro: “I dettagli sono fondamentali”

Max Verstappen riflette sull’importanza dei dettagli nel nuovo ciclo del Circus

Max Verstappen ha affermato come, in uno scenario così complesso, anche i piccoli dettagli potrà rivelarsi tanto determinante da costruire un vantaggio competitivo. Con l’entrata in vigore di nuovi regolamenti sui propulsori, infatti, nella prossima stagione del Circus i team avranno responsabilità sempre maggiori. Il propulsore sarà suddiviso al 50% tra energia elettrica e combustione interna. Una delle più grandi modifiche normative mai accadute in Formula 1.

Il pluricampione del mondo ha rimarcato quanto sarà importante fornire un feedback chiaro alla Red Bull, specie nella stagione imminente in cui svilupperà un proprio propulsore. Tutte queste novità lasciano spazio a diversi dubbi e a chi gli ha chiesto quale aspetto del nuovo regolamento lo incuriosisse maggiormente, Verstappen ha risposto: “Tutto ciò che ha a che fare con il motore. Sarà una novità per tutti, ma ancor più per noi, che passeremo da cliente a costruttore del propulsore in collaborazione con Ford. E’ stato interessante seguire il cambio di squadra e non vedo l’ora di guidare la vettura e capire come saranno queste monoposto in pista. Spero di divertirmi”.

L’approccio alla novità

Come in ogni nuovo ciclo di regolamenti, l’olandese prevede che anche in questa stagione ci saranno due squadre con un vantaggio iniziale abbastanza importante. Un qualcosa che il quattro volte iridato spera possa essere ridotto rapidamente. Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, il vice campione del mondo ha chiarito: “La differenza tra i team sarà molto grande, specie all’inizio. Questo è sempre il caso quando vengono introdotte nuove regole in F1. Ci saranno una o due squadre che inizieranno molto meglio delle altre, ma poi la situazione diventerà più equilibrata. Noi speriamo che ciò accada abbastanza rapidamente”.

Sarà fondamentale il feedback dei piloti: chi darà informazioni più precise potrà ottenerne dei vantaggi prima. “Credo che per noi piloti sia necessario essere molto adattabili e reattivi: dando delle indicazioni precise e capendo subito cosa ti piace e cosa invece non sta andando bene. Sono abituato a questo tipo di processo, ma ovviamente con le nuove normative sarà tutto ancora più importante”, è andato più nei dettagli “Super Max” Verstappen. Anche le piccole cose, quindi, si confermano, almeno in partenza, fondamentali.

Aurora Ricci