Brad Pitt in F1, eccolo il nuovo pilota in griglia insieme a Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Fernando Alonso | Dal cinema alle monoposto

Brad Pitt scende in pista con il nuovo film “F1”, in veste di pilota ufficiale insieme ai grandi di questo sport, Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Dalla “4 ruote” al cinema il passo è breve.

Era dai tempi di Rush, il film diretto dal grande Ron Howard nel 2013 con Chris Hemsworth e Daniel Brühl, nei panni dei rispettivi campioni di F1, James Hunt e Niki Lauda, che non vedevamo più un film sulla Formula 1.

Eppure era già diverso tempo che si vociferava nell’aria che presto ne sarebbe arrivato un altro e i rumors alla fine si sono dimostrati reali, in quanto il grande Brad Pitt, vestirà i panni del pilota ufficiale del circuito, promettendo minuti adrenalinici.

Come possiamo vedere dal teaser trailer e dai primi scatti ufficiali del film, Pitt lavorerà al fianco di veri piloti di Formula 1 che sono alcuni del migliori che ci sono su pista attualmente, parliamo di Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Fernando Alonso.

La trama ufficiale di F1

Dopo tanta attesa finalmente i pezzi del puzzle che compongono le notizie più salienti del film, F1 di Joseph Kosinski, prodotto da Apple TV+, Jerry Bruckheimer FIlms, Dawn Apollo Films, Plan B Entertainment e distribuito da Warner Bros., stanno finalmente prendendo forma. Oltre alle prime immagini ufficiali, è stato distribuito il teaser trailer e anche la trama ufficiale riportata da Wikipedia:

“L’ex campione di Formula 1 americano Sonny Hayes si è ritirato nelle categorie automobilistiche minori dopo uno spaventoso incidente. Il suo caro amico Ruben, proprietario della scuderia Expensify APX-GP, lo convince però a rimettersi in gioco per fare da mentore al promettente pilota britannico Joshua Pearce. Tra i due nascerà presto una forte rivalità”. Oltre a Brad Pitt nel ruolo del protagonista, al suo fianco troveremo anche nomi di notevole spessore, come per esempio Damson Idris, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarh Niles e molti altri.

I piloti veri di Formula 1 nel cast

C’è grande attesa in merito all’uscita del film, F1, con Brad Pitt, il quale sarà incentrato interamente sulle corse di Formula 1. I fan dovranno aspettare ancora un po’, visto che dovrebbe uscire nell’estate del 2025 al cinema e anche nella piattaforma streaming MAX. Per avere una storia ancora più realistica, il grande Lewis Hamilton è stato interpellato nella sceneggiatura nonché è parte integrante della produzione del film.

Inoltre, il noto attore hollywoodiano gareggerà insieme a dei veri piloti professionisti di grande prestigio e parliamo di Max Verstappen, Sergio Pérez, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Insomma i fan della Formula 1 questo film non potranno assolutamente perderselo.