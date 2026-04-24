UFFICIALE: La Turchia e Istanbul Park tornano sul calendario dal 2027

Welcome back Istanbul Park: la Turchia tornerà a ospitare un GP di Formula 1 dal 2027

Come già preannunciato nella giornata di ieri, oggi è stato ufficializzato il ritorno del circuito di Istanbul Park in Turchia in Formula 1 a partire dal 2027. Dopo la breve parentesi del 2020-2021 a causa del Covid, il tracciato rientra ufficialmente nel calendario. Acclamatissimo dai tifosi, ancora non è chiaro con che formula sarà presente.

Le parole del presidente turco, Erdogan: “La Formula 1 è uno degli eventi sportivi più importanti al mondo, che si distingue per lo spettacolo che offre, il suo pubblico giovane e la sua leadership nelle tecnologie automobilistiche. Anche nel nostro Paese la Formula 1 vanta un vasto seguito in tutte le fasce d’età – specialmente tra i giovani – con una base di appassionati davvero entusiasta. Le gare raggiungono quasi 19 milioni di persone nel nostro Paese, mentre circa 7,5 milioni le seguono da vicino sui social media”.

“Abbiamo ospitato la Formula 1 per un totale di nove volte: sette gare tra il 2005 e il 2011 e due gare durante il periodo COVID nel 2020 e nel 2021. L’Istanbul Park – particolarmente famoso per la sua curva 8 e uno dei preferiti dagli appassionati di corse – ospiterà, Inshallah, ancora una volta cinque stagioni di gare emozionanti e di alta qualità tra il 2027 e il 2031. Considero il ritorno della Turchia nel calendario di Formula 1 un chiaro riflesso della forte fiducia riposta nel nostro Paese – nella nostra solida capacità organizzativa, nelle nostre moderne infrastrutture sportive e sanitarie e, naturalmente, nella rinomata ospitalità della nazione turca”.

BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement #F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

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