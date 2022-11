Il duro attacco di Ocon ad Alonso: “Ho lavorato molto più io”

Esteban Ocon sferra un duro attacco nei confronti di Alonso, affermando di aver lavorato di più dello spagnolo

Esteban Ocon, all’uscita di scena del suo compagno Fernando Alonso si toglie qualche sassolino dalla scarpa sferrando un duro attacco nei confronti dello spagnolo. Il francese assicura che durante il tempo in cui ha condiviso la squadra con Fernando Alonso è stato lui ad avere il maggior carico di lavoro. Ocon spera che la situazione cambi con l’arrivo del suo nuovo compagno, Pierre Gasly, con il quale spera che la squadra faccia un passo avanti.

“Sono deluso dai commenti che ha fatto alla stampa piuttosto che da ciò che è stato detto internamente. Non abbiamo davvero avuto una discussione su nulla di tutto ciò”, ha affermato il pilota Alpine nelle dichiarazioni al quotidiano francese L’Équipe. “Preferisco che rimanga in privato, parlargli a tu per tu”, ha aggiunto Ocon.

E continua il francese asserendo che: “Il 98% del lavoro ricadeva sulla mia schiena e il 2% sulla sua. Ero sovraccaricato di lavoro. Ho fatto tutto lo sviluppo del simulatore, il marketing…Rispetto tutto ciò che ha fatto in pista, i suoi titoli e, soprattutto, la sua motivazione alla sua età. È un bene che lei vada ad Aston Martin e che noi andiamo per la nostra strada”. Il duro attacco di Ocon sferzato ad Alonso.

E’ ORA DI GUARDARE AVANTI

Ocon è fiducioso che la situazione migliorerà ora che condividerà la squadra con Pierre Gasly. Spera anche che la formazione francese al 100% aiuti Alpine a combattere con le squadre più in alto di loro nella classifica. “Penso che con Pierre possiamo dividerci molto bene in questo lavoro. Mi aiuterà ad avere più energia per la stagione e sono sicuro che sarà molto meglio”, ha sottolineato. “Con due francesi, Alpine spera di solleticare i primi tre del campionato”, ha aggiunto per chiudere.