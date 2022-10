UFFICIALE: Gasly e Alpine, c’è l’accordo!

E’ ufficiale, dal 2023 Pierre Gasly si unirà alla scuderia francese Alpine in un team “di bandiera” insieme al connazionale Esteban Ocon

Dopo un lungo corteggiamento è arrivata finalmente l’ufficialità del passaggio in Alpine di Pierre Gasly. Il ventiseienne di Rouen si unirà al connazionale Esteban Ocon a partire dal 2023 in un team tutto francese unito sotto l’inno della Marseillaise. L’accordo è stato finalizzato dopo un lungo periodo d’incertezza per il team transalpino, iniziato con l’annuncio della partenza di Fernando Alonso in direzione Stevenage.

La successiva sconfitta subita in tribunale dalla compagine guidata da Otmar Szafnauer relativa al caso Piastri sembrava aver messo in discussione la credibilità del progetto francese. Eppure, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto con AlphaTauri, valevole fino al termine della prossima stagione, Gasly he preferito al team italiano la scuderia “di bandiera”. Intervistato un paio di settimane fa, il francese già dava per incerta la sua permanenza nella scuderia di Faenza.

Con tutta probabilità sarà Nyck de Vries a rilevare il sedile lasciato vacante dal francese. Il pilota Mercedes Campione di Formula 2 nel 2019 ha esordito quest’anno nella Massima Serie nel GP d’Italia, conquistando al debutto i suoi primi punti iridati.

