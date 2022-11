Le 5 cose che non sapevi su Charles Leclerc

Con il titolo di Vice Campione del Mondo ottenuto all’ultimo respiro contro Sergio Perez, Charles Leclerc è reduce dalla sua miglior stagione in Formula 1. Il “Predestinato” è ormai un idolo di tutti i tifosi Ferrari, conquistati a suon di prestazioni fenomenali. Nonostante i soli 25 anni, dal suo esordio nel 2018 ha già disputato 102 Gran Premi in cui ha ottenuto 5 vittorie, 24 podi, 18 pole position, 7 giri veloci e 1 Grand Chelem. Quello che ancora gli manca è il traguardo più prestigioso: riportare il titolo iridato a Maranello. Nel frattempo però scopriamo meglio il ragazzo Charles, quello che assieme a Max Verstappen, George Russell e Lando Norris rappresenta il futuro della massima serie.

Nel segno di Jules e papà Hervé

Malgrado la giovane età, Leclerc è stato chiamato a crescere in fretta. Il monegasco ha dovuto attraversare momenti per nulla facili, caratterizzati da perdite importanti. Durante la famosa domenica del 2014 a Suzuka venne a mancare quello che per lui era a tutti gli effetti un fratello maggiore: Jules Bianchi. Come ha spesso affermato, se oggi si trova in Ferrari è soprattutto grazie al francese. Leclerc, infatti, cominciò a correre sui kart al circuito di Brignoles, di proprietà del padre dell’ex Marussia. Bianchi che, all’epoca, lo segnalò a Nicolas Todt, suo attuale manager che da allora ne prese in mano la carriera.

Dopo appena tre anni il monegasco ha dovuto affrontare un altro lutto piuttosto pesante. Era il 2017, Charles stava dominando il campionato di Formula 2. Pochi giorni prima del weekend di Baku suo padre venne a mancare a causa di una malattia. Nonostante questo il futuro ferrarista si presentò comunque in terra azera e fu autore di un dominio totale: pole position e vittoria. Una prova di grande forza mentale, come sottolineato qualche anno fa da Maurizio Arrivabene: “Gli chiesi che cosa ci facesse sull’aereo dopo quello che era successo. Mi ha risposto ‘Devo vincere questa gara, poi tornerò a seppellire mio padre’. Lì capii che sa prendersi le sue responsabilità, se un ragazzo riesce a concentrarsi in una situazione del genere può fare qualsiasi cosa“.

Le sofferenze, però, non finiscono qui. Nel 2019, durante il weekend di Spa-Francorchamps, nel corso della Sprint Race di Formula 2, perse la vita Anthoine Hubert, suo grande amico. Il dolore, ancora una volta, è immenso ma nonostante ciò Leclerc dimostra nuovamente la sua incredibile tenacia conquistando, il giorno successivo, la prima vittoria della carriera in Formula 1. Una gara sempre sotto controllo e, nonostante la presenza di Hamilton alle sue spalle, portata a casa con una freddezza e lucidità da veterano.

La vita “off track” tra sport, musica e…

Quando non è impegnato in giro per il mondo con il Circus, non si può certo dire che si annoi. Sono tanti i passatempi del monegasco, fra cui le partite a quello che è ormai diventato lo sport del momento: il padel. Ma non solo. Spesso lo vediamo sui campi da golf in compagnia di Lando Norris, Alex Albon e Carlos Sainz. Con quest’ultimo che, oltre ad essere suo compagno di squadra, lo è anche di partite a scacchi.

L’alfiere della Rossa ha un occhio di riguardo anche per la musica e… la moda. Da quando aveva sei anni si diletta suonando il pianoforte, caricando ogni tanto sui social qualcuna delle sue performance. Per quanto riguarda invece il mondo dell’abbigliamento, nel 2019 decise di lanciare la sua personalissima linea di vestiti. Idea che, tuttavia, fu messa momentaneamente in stand-by, anche se ogni tanto lo vediamo comunque indossare qualche capo del suo marchio Clace.

Charles “LeStreamer”

In tempi di lockdown, Leclerc si è reso protagonista di parecchie risate. Decise di aprire un canale Twitch, nota piattaforma di streaming. Appuntamenti quotidiani e pieni di momenti divertenti, utili a strappare un sorriso durante un periodo per tutti complicato. Tantissime erano le gare virtuali con personaggi del mondo dei motori e non, soprattutto con quello che poi è diventato il famoso Twitch Quartet formato da lui, George Russell, Alex Albon e Lando Norris. Celebri, su tutti, i momenti in cui si travestì da banana e quello in cui la sua ragazza, rimasta chiusa fuori casa, dovette abbonarsi al suo canale per farsi aprire la porta!

“La mia ragazza ha dovuto iscriversi al mio canale Twitch per dirmi di aprirle la porta” 😂😂 @Charles_Leclerc regala un’altra perla su Twitch!

📽 @LeclercNews#SkyMotori #F1 #Formula1 pic.twitter.com/uUSTqjvG9J — Sky Sport F1 (@SkySportF1) May 16, 2020

Il divertimento nella sua Montecarlo

Charles è un ragazzo semplice, quando può ama passare del tempo con famiglia e amici. E quando si tratta di svago, Monaco non è seconda a nessuno. Passa spesso le giornate estive a bordo dei suoi due yacht chiamati non a caso “Monza“, riferita alla celebre vittoria in terra brianzola nel 2019, e “Sedici“, come il numero che utilizza da quando ha messo piede in Formula 1 con la Sauber. Ma non è tutto: di recente il monegasco, assieme al suo migliore amico, ha anche ottenuto il brevetto da sub che gli permette di immergersi fino a 40 metri di profondità.

Quella volta che provò a seguire le orme di Hamilton

Leclerc è un perfezionista non solo quando si trova alla guida della sua monoposto, ma anche quando si tratta di curare il fisico. È affiancato da un nutrizionista, segue una dieta ferrea e pesa perfettamente al grammo tutto ciò che mangia. Pensate che, qualche anno fa, provò persino a diventare vegano come il pilota della Mercedes, ma con scarsissimi risultati. Decise poi di abbandonare questa “strada culinaria” perchè, come rivelato da lui stesso, non si sentiva perfetto fisicamente.