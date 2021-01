I test pre-stagionali si effettueranno in Bahrain

La FIA e i team hanno deciso di effettuare i test pre-stagionali in Bahrain tra il 12 e il 14 Marzo. Questa decisione è stata presa dopo che la Formula 1 ha annunciato che la stagione 2021 avrà inizio a Sakhir

I test pre-stagionali erano inizialmente previsti per il 2, 3 e 4 Marzo sul Circuit de Barcelona-Catalunya. La pista catalana ospita questi test dal 2016. Tuttavia, i cambiamenti nel calendario e il fatto che la stagione inizierà in Bahrain e non più in Australia, hanno portato le squadre a votare per effettuare i test pre-stagionali li. Da giorni circolavano varie voci circa il rinvio del Gran Premio d’Australia e già si faceva notare un possibile cambio di sede dei test pre-stagionali. Un giorno dopo la conferma del GP di Spagna nel 2021, oggi è stato annunciato che, dopo 5 anni, in questa stagione i test non si svolgeranno a Barcellona.

L’OPZIONE PIU’ LOGICA ERA QUELLA DI EFFETTUARE LA PRESEASON A SAKHIR

I team ritengono che la cosa più logica da fare sia un unico viaggio. Perciò andare in Bahrain ed effettuare i test pre-stagionali due settimane prima dell’inizio della stagione, anziché andare prima in Spagna e poi a Sakhir. La stagione inizierà il 26 Marzo con le prime sessioni di prove libere. I team si recheranno però sul posto appunto due settimane prima, poiché le date concordate per i test pre-stagionali sono il 12, 13 e 14 Marzo.

Ciò lascerà alle squadre undici giorni di margine per ordinare le parti necessarie dalle loro fabbriche tra i test e l’inizio dell’azione. Per regolamento, deve esserci uno spazio minimo garantito di dieci giorni tra i test e il primo evento dell’anno. Con l’inizio della stagione ritardato, i team avranno a disposizione un’ulteriore settimana per lavorare per preparare le loro monoposto.