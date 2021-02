I piloti Alpine ultimano la preparazione in ottica 2021

I piloti Alpine stanno ultimando la preparazione per la stagione 2021. L’obiettivo è quello di essere pronti al 100%

Fernando Alonso è tornato ad allenarsi per arrivare il più preparato possibile a inizio stagione. Esteban Ocon, nel frattempo, ha testato la Renault RS18 oggi al Paul Ricard. I piloti Alpine quindi ultimano senza sosta la preparazione in ottica dell’inizio della stagione 2021. L’incidente in bicicletta avuto dallo spagnolo circa dieci giorni fa in Svizzera non ha rovinato i suoi piani e messo l’inizio della stagione a repentaglio come si sospettava. Infatti dopo alcuni giorni di riposo ha ripreso gradualmente gli allenamenti. Ieri ha anche condiviso un paio di foto sui suoi profili social ufficiali in cui ha mostrato che si stava allenando.

ALONSO TORNA IN SELLA

Nella prima ha mostrato l’allenamento per tenersi in equilibrio invece nella seconda, che è quella che ha sorpreso di più, ha mostrato di essere tornato in sella. “Continuiamo. Domenica”, ha condiviso tramite un post. Così ha informato gli appassionati che i preparativi stanno procedendo come previsto per raggiungere il Bahrain nel miglior modo possibile. Va ricordato che Fernando Alonso ha subito una frattura della mascella superiore a seguito dell’incidente. I medici gli avevano prescritto alcuni giorni di riposo totale, in cui l’asturiano ha già iniziato a fare passeggiate per restare attivo.

Alpine spera di avere lo spagnolo nei test pre stagionali al 100% ed è proprio su questo che sta lavorando Alonso. Inoltre la squadra ha annunciato che l’altro suo pilota, Esteban Ocon, ha testato oggi la Renault RS18 della stagione 2018 al Paul Ricard. “Esteban è al Paul Ricard oggi per guidare la RS18 in ottica dell’inizio della stagione 2021″, ha condiviso tramite un tweet questa mattina il team francese. La preparazione effettuata dai piloti Alpine in ottica 2021 sembra quindi procedere al meglio, nonostante l’intoppo avuto dall’asturiano.