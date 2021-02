Alonso sotto osservazione dopo l’operazione alla mascella

Fernando Alonso rimarrà sotto osservazione per 48 ore dopo l’operazione alla mascella andata a buon fine

Il pilota di Formula 1 Fernando Alonso – attualmente ricoverato in Svizzera – dovrà rimanere sotto osservazione per almeno 48 ore dopo aver subito un’operazione alla mascella. Lo spagnolo è reduce da un incidente in bici avvenuto nei pressi di Lugano nel primo pomeriggio di Giovedì. La notizia è arrivata solo in tarda serata, con la conferma di Alpine sulle condizioni del pilota. Inizialmente si parlava di possibili lesioni, ma solo ora sappiamo che si tratta di una frattura alla mascella superiore. Il pilota ha subito un intervento chirurgico correttivo, riuscito con successo secondo quanto comunicato dai medici.

“Il team medico ha evidenziato una frattura e ha condotto un’operazione correttiva della quale sono soddisfatti. Dopo alcuni giorni di completo riposo Fernando potrà riprendere gradualmente gli allenamenti. Ci aspettiamo che sarà presto in grado di intraprendere la preparazione per la stagione”, ha dichiarato la scuderia francese in un comunicato. Escludendo così le voci di un possibile mondiale a rischio.

L’INCIDENTE

Secondo quanto dichiarato dalla polizia, che è accorsa sul luogo insieme ai primi soccorsi della Croce Verde, lo spagnolo avrebbe urtato un’auto mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato. Da una prima ipotesi l’impatto è avvenuto contro la fiancata destra della vettura, preceduto da una brusca frenata. L’autista di 42 anni residente nel luganese non ha subito danni, ma è stato brevemente interrogato dalle forze dell’ordine per la ricostruzione dei fatti.

Nonostante il brutto impatto Alonso si trovava “cosciente e in salute”, hanno dichiarato dal team. Al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione, bisognerà probabilmente attendere qualche altro giorno. Sappiamo però che le sue condizioni sono stabili e, oltre alla frattura al volto, non dovrebbero esserci altri problemi per la sua salute. La ripresa sarà breve e in discesa, in vista del suo ritorno in pista tra poco più di un mese.