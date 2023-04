Hulkenberg-out o la Haas sta bluffando?

Contratto in scadenza per Nico Hulkenberg, tuttavia la Haas si guarda attorno per far spazio a nuove opportunità per altri piloti.

Al termine del 2023 è prevista la scadenza del contratto per Nico Hulkenberg, pilota della Haas il cui contratto è stato stipulato alla fine del 2022. Le prestazioni di Mick Schumacher non sono state sufficientemente valide per garantirgli di restare come pilota. Pertanto, la squadra americana ha optato per un significativo cambio di rotta, ingaggiando il pilota di nota esperienza Nico Hulkenberg. Nonostante la sua fama, la Haas ha optato per stipulare un contratto della sola durata di un anno. Reduce forse delle precedenti sfortune con i piloti o semplice scaramanzia?

La risposta non è ancora certa, tuttavia sembra che il pilota tedesco abbia portato buoni risultati alla squadra con ben 6 punti nella classifica piloti. Risultati non da poco se dovessimo confrontarli con il suo predecessore, Mick Schumacher. Tuttavia a parlare oggi è Gunther Steiner, team principal della Haas che si apre sulla questione del mercato piloti, difendendo la propria parte. “Dipende se siamo felici o meno dei risultati che stiamo ottenendo. Dobbiamo anche vedere le alternative che abbiamo sul tavolo“. Gunther Steiner prosegue l’intervista, mantenendo un profilo basso sulla questione.

“A volte bisogna mantenersi attaccati a quello che è lo status quo di una persona, per cercare di continuare a svolgere il proprio lavoro in serenità. A quest’ora è un po troppo presto per parlare di estensioni e di come si evolveranno le cose il prossimo anno. Nico si trova molto bene con noi e noi lavoriamo molto bene con lui. Aiuta molto il team grazie alla sua esperienza. Devo dire che di adatta molto bene, è un professionita e sa fare le cose in un certo modo”. In seguito il team principal della Haas chiude la questione su Nico Hulkenberg parlando di quelli che sono gli obbiettivi per questo anno.