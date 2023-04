Red Bull: “Sei squadre hanno infranto il budget cap”

Domenicali è più che nervoso poiché la Red Bull sospetta che ben sei squadre abbiano superato il limite e si è quindi rivolta a lui

Il capo della F1, Stefano Domenicali, ammette di essere “più che nervoso” nell’apprendere i risultati delle presentazioni del budget cap dello scorso anno, la cui scadenza era il 31 marzo dopo le ultime uscite di Red Bull.

La Formula 1 ha introdotto un limite di budget, con la Red Bull ritenuta colpevole di averlo violato, con la squadra che ha speso più di $ 2,2 milioni oltre il consentito.

Dopo una sanzione pecuniaria, una multa di 7 milioni di dollari, oltre a una sportiva che è costata loro il 10% del tempo di ricerca e sviluppo per il 2022. “Sono più che nervoso”, ha detto a Sky Sports. “Sono abbastanza sicuro che ora tutti capiscano qual è l’effetto se c’è una violazione, e sono totalmente d’accordo sul fatto che l’attenzione su questo sarà davvero molto grande”.

“Penso che sia un punto di attenzione principalmente per la credibilità e per verificare se tutti rispettano quella regola, ma [deve] essere fatto ora”.

Le voci della scorsa stagione secondo cui una o due squadre avevano violato il limite di costo sono emerse solo a ottobre, poi confermate dalla FIA come Red Bull. La Red Bull ha stipulato un accordo di violazione accettata con la FIA.

Domenicali ha aggiunto: “Stiamo discutendo e questo è dalla parte della FIA per fare in modo che il controllo e la certificazione avvengano molto prima perché l’effetto, se alcune squadre lo superano, deve essere fatto in modo corretto e in breve tempo. Vediamo altri sport che stanno affrontando il regolamento finanziario con, a mio avviso, un tempo troppo lungo per una reazione e questo non va bene”.

La Red Bull crede che Domenicali abbia il diritto di essere preoccupato sul budget cap

Secondo la Red Bull, ben “sei squadre” potrebbero aver violato il tetto dei costi durante l’anno finanziario 2022.

Di fronte a un’inflazione senza precedenti, Christian Horner afferma che alcuni team hanno dichiarato durante una riunione della Commissione F1 lo scorso anno che “lo romperanno”. “Un pericolo per il 2022 è che potrebbero esserci sei squadre che violano il limite”, ha affermato il capo squadra.

“Ma c’è la possibilità che diversi team, molti dei quali lo hanno dichiarato durante le riunioni della commissione F1, rompano il limite quest’anno”.

Il consulente per Red Bull, Helmut Marko, ha aggiunto: “Penso che lo stato attuale sia che sei squadre lo abbiano superato”.

L’inflazione è qualcosa che non era calcolabile, soprattutto quando si tratta di costi energetici. Ma con i rivali che si lamentano che non è stato sufficiente, resta da vedere se il prossimo giro di sanzioni, se ce ne saranno, sarà più duro.

I team hanno presentato i loro budget per il 2022 il 31 marzo, ora si tratta di aspettare e vedere cosa rileva l’Amministrazione sul limite dei costi.

“Sarei molto sorpreso se non fossimo completamente entro il limite” ha aggiunto Horner.

La Red Bull ha appreso della penalizzazione del budget cap solo al Gran Premio del Messico dello scorso anno, la terzultima gara del campionato.