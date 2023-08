Hulkenberg: “Migliorare le prestazioni della Haas è complesso”

“La soluzione non si trova a terra, per strada“: con queste parole il pilota Haas descrive le difficoltà nel migliorare l’attuale situazione della monoposto

Dopo una pausa di tre anni dalla Formula 1, Nico Hulkenberg è tornato ufficialmente quest’anno al volante di una monoposto nella massima categoria automobilistica. Il ritorno a tempo pieno è stato segnato fin qui da ottime prestazioni: entrando regolarmente in Q3 e qualificandosi fino al secondo posto in Canada, prima di prendere una penalità a Montreal. Nella prima metà della stagione il suo miglior risultato è stato il settimo posto in Australia, oltre che un sesto posto nella gara sprint del GP d’Austria. Tuttavia, la vettura ha inevitabilmente perso il ritmo in gara.

Il pilota tedesco si è soffermato a riflettere proprio sulle recenti prestazioni dopo essere arrivato ultimo nel GP del Belgio: “Penso che capiamo la causa, cosa succede e perché succede. Trovare una soluzione e portare a casa tante buone prestazioni è un po’ più complesso. La soluzione non la si trova a terra, per strada. Penso che possiamo ancora migliorare la situazione di quest’anno. Fino a che punto dipende da noi e dobbiamo dimostrarlo. Ma sì, è una cosa a lungo termine“.

La pausa estiva per cancellare il weekend di Spa

“È stato un fine settimana piuttosto triste per noi“, ha dichiarato il pilota Haas. “Quindi, lo cancelleremo, ci riorganizzeremo e dopo la pausa estiva speriamo di ritornare un po’ più forti. Ora la monoposto ha un motore nuovo, quindi vediamo fin dove ci porta”. Dopo le disastrose qualifiche del Gran Premio del Belgio, Hulkenberg ha infatti approfittato del suo ultimo posto in griglia per cambiare la power unit e sostituire il cambio, partendo di conseguenza dalla pit lane.

“Ovviamente, questa pista espone ancora una volta i punti deboli della nostra vettura“, ha continuato Hulkenberg. “Ecco perché non siamo stati competitivi in nessuna sessione e in nessun giro, credo. C’è un sacco di lavoro da fare”. L’unico momento brillante della sua gara è arrivato dalla partenza in pit lane, quando durante il primo giro ha superato Oscar Piastri, Daniel Ricciardo e il compagno di squadra Kevin Magnussen.

Ora la pausa estiva sarà utile a tutta la squadra per riorganizzare le idee e rigenerarsi fisicamente, anche se resta il rammarico per una prima parte di stagione forse al di sotto delle aspettative: “Sì, abbiamo bisogno di questa pausa”, ha detto. “Ma ciò di cui avevamo davvero bisogno erano alcuni aggiornamenti, alcune prestazioni reali, per aiutare noi stessi”.

