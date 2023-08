Alfa Romeo, 2024: è accordo con Haas per rinominare i propulsori di Maranello

Come è noto, l’Alfa Romeo lascerà la Sauber alla fine della stagione per poi diventare il team ufficiale Audi nel 2026. Il celebre marchio italiano dell’industria automotive ha trovato nel circus della Formula 1 il palcoscenico per affermarsi a livello internazionale. Dal 2017 ad oggi, infatti, grazie alla collaborazione con Sauber, il team del biscione è riuscito a sponsorizzarsi, senza alcun impegno come casa ufficiale.

Il CEO del team italiano, Jean-Philippe Imparato, aveva più volte mostrato il desiderio che l’Alfa Romeo rimanesse comunque in Formula 1. Ecco che quindi, in attesa che l’Audi completi l’acquisizione del team, dal 2024 in poi si prevede una collaborazione con la Haas. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il marchio del biscione avrebbe trovato un intesa commerciale con il team di Steiner: i motori della scuderia americana verranno rinominati Alfa Romeo.

Entrambi i team sono attualmente clienti di Ferrari e ricevono componenti tra cui propulsori dal team di Maranello e il tie-up vedrà il motore Ferrari nella parte posteriore della Haas contrassegnato come un’Alfa Romeo.

